Novi rat na estradi: Boki 13 brutalno napao Baku Praseta, influencer javno objavio sve poruke

Nova runda prepucavanja na regionalnoj influenserskoj sceni dobila je nove aktere – Bogdana Ilića, poznatijeg kao Baku Praseta, i Bojana Jovanovskog, odnosno Bokija 13.

Jovanovski, koji danas vodi podcast u Sjevernoj Makedoniji, želio je ugostiti srpskog jutjubera u svom studiju i zato mu se nekoliko puta javio porukama i pozivima. Umjesto dogovora oko gostovanja, uslijedio je niz javnih uvreda. Prema onome što tvrdi Baka Prase, sve je počelo onog trenutka kad su poruke i pozivi, kako kaže, postali česti što je doživio kao napad na svoju privatnost. No, neugodan kontakt ubrzo je prerastao u otvoreni sukob na društvenim mrežama.

"Vidite ovo što mi nakaza šalje. Zove, zove, gledajte što radi, nakaza. Pa mi onda šalje fotografiju, pa opet zove, zove, zove," započeo je Ilić.

Potom je iznio sadržaj poruka koje je dobio od Jovanovskog: ''Ćao, Bogdane, Boki 13 iz Skoplja je kraj telefona. Zovem te nekoliko puta, budi ljubazan kao što si lijep i uspješan pa mi se javi, hvala," glasila je prva poruka.

Bogdan je sadržaj komunikacije objavio javno, nakon čega ga je Boki ponovno nazvao.''Pa lud si, sad mi ljudi šalju tvoj komentar. Zovi prvo mene, brate mili, pa onda pričaj u liveu, ne grizem," dodao je voditelj.

Kurir je kontaktirao voditelja koji je nastavio ''virtualni rat''. ''Mogu ga proglasiti najvećim blamom desetljeća. Uzalud mu automobili, uzalud novac, po mojem mišljenju, nikada neće biti old money. Uvijek će biti skorojević i ništa više“, izjavio je.

