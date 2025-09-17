Kontroverzni Boki 13 'uhvaćen' u Beogradu nakon više od deset godina

Nakon više od deset godina odsustva iz srpske prijestolnice, Bojan Jovanovski (39) poznatiji kao Boki 13, ponovno je viđen u Beogradu. Njegov prvi korak, barem tako pišu srpski mediji, bio je posjet grobu legendarne hitmejkerice Marine Tucaković, žene koja je ostavila neizbrisiv trag na glazbenoj sceni. Na groblju je viđen uplakan, a u rukama je čvrsto držao svoju skupocjenu Chanel torbicu.

Foto: M.m./ataimages/pixsell

Podsjećamo, Boki 13, pravim imenom Bojan Jovanovski, makedonska je javna ličnost koja je početkom 2000-ih stekla popularnost zahvaljujući svom ekstravagantnom stilu i pojavljivanju u reality showu Big Brother. Kontroverzno ponašanje donijelo mu je status medijske zvijezde, a ubrzo je uplovio i u svijet glazbe te televizijskih projekata.

Foto:

Nakon uspješne medijske karijere, Jovanovski se okrenuo poduzetništvu, ali je njegovo ime ubrzo počelo puniti naslovnice zbog skandala. Najviše odjeka imala je afera "Reket", jedan od najvećih korupcijskih slučajeva u Sjevernoj Makedoniji, u kojem je osuđen zbog iznude i pranja novca.

POGLEDAJTE VIDEO: Anđa Marić u emisiji MagNet ispričala je sve o svojoj borbi s bolešću te kako je uspjela postići neviđen napredak