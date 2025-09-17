Kontroverzni Boki 13 'uhvaćen' u Beogradu nakon više od deset godina
Nakon više od deset godina odsustva iz srpske prijestolnice, Bojan Jovanovski (39) poznatiji kao Boki 13, ponovno je viđen u Beogradu. Njegov prvi korak, barem tako pišu srpski mediji, bio je posjet grobu legendarne hitmejkerice Marine Tucaković, žene koja je ostavila neizbrisiv trag na glazbenoj sceni. Na groblju je viđen uplakan, a u rukama je čvrsto držao svoju skupocjenu Chanel torbicu.
Podsjećamo, Boki 13, pravim imenom Bojan Jovanovski, makedonska je javna ličnost koja je početkom 2000-ih stekla popularnost zahvaljujući svom ekstravagantnom stilu i pojavljivanju u reality showu Big Brother. Kontroverzno ponašanje donijelo mu je status medijske zvijezde, a ubrzo je uplovio i u svijet glazbe te televizijskih projekata.
Nakon uspješne medijske karijere, Jovanovski se okrenuo poduzetništvu, ali je njegovo ime ubrzo počelo puniti naslovnice zbog skandala. Najviše odjeka imala je afera "Reket", jedan od najvećih korupcijskih slučajeva u Sjevernoj Makedoniji, u kojem je osuđen zbog iznude i pranja novca.
