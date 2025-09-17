NA GROBLJU /

Kontroverzni Boki 13 'uhvaćen' u Beogradu nakon više od deset godina

Kontroverzni Boki 13 'uhvaćen' u Beogradu nakon više od deset godina
Foto: M.m./ataimages/pixsell

Nakon uspješne medijske karijere, Jovanovski se okrenuo poduzetništvu, ali je njegovo ime ubrzo počelo puniti naslovnice zbog skandala

17.9.2025.
8:22
Hot.hr
M.m./ataimages/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nakon više od deset godina odsustva iz srpske prijestolnice, Bojan Jovanovski (39) poznatiji kao Boki 13, ponovno je viđen u Beogradu. Njegov prvi korak, barem tako pišu srpski mediji, bio je posjet grobu legendarne hitmejkerice Marine Tucaković, žene koja je ostavila neizbrisiv trag na glazbenoj sceni. Na groblju je viđen uplakan, a u rukama je čvrsto držao svoju skupocjenu Chanel torbicu. 

Kontroverzni Boki 13 'uhvaćen' u Beogradu nakon više od deset godina
Foto: M.m./ataimages/pixsell

Podsjećamo, Boki 13, pravim imenom Bojan Jovanovski, makedonska je javna ličnost koja je početkom 2000-ih stekla popularnost zahvaljujući svom ekstravagantnom stilu i pojavljivanju u reality showu Big Brother. Kontroverzno ponašanje donijelo mu je status medijske zvijezde, a ubrzo je uplovio i u svijet glazbe te televizijskih projekata.

Kontroverzni Boki 13 'uhvaćen' u Beogradu nakon više od deset godina
Foto:

Nakon uspješne medijske karijere, Jovanovski se okrenuo poduzetništvu, ali je njegovo ime ubrzo počelo puniti naslovnice zbog skandala. Najviše odjeka imala je afera "Reket", jedan od najvećih korupcijskih slučajeva u Sjevernoj Makedoniji, u kojem je osuđen zbog iznude i pranja novca. 

POGLEDAJTE VIDEO: Anđa Marić u emisiji MagNet ispričala je sve o svojoj borbi s bolešću te kako je uspjela postići neviđen napredak

 

Boki 13Marina TucakovićAfera Raketa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NA GROBLJU /
Kontroverzni Boki 13 'uhvaćen' u Beogradu nakon više od deset godina