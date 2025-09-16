Nives zagolicala maštu: Nosi kratku haljinu dubokog dekoltea - dakle ljeto još uvijek nije gotovo

Nives Celzijus (43) još jednom je podigla temperaturu na društvenim mrežama. Na Instagramu je objavila seriju fotografija iz Poreča gdje je nosila kratku zlatno-žutu haljinicu koja joj je istaknula obline.

Najprije je pozirala u visećoj košari, a zatim uz bazen, zavodljivo pozirajući pred objektivom.

"Sanjam velike snove", napisala je Nives u opisu objave, koja je u manje od sat vremena prikupila više od dvije tisuće lajkova. Komentari pratitelja brzo su se nizali: "Prava kraljica", "Boginja", "Najbolja žena" i mnogi drugi.

Ovih je dana Nives već nekoliko puta oduševila svoje obožavatelje. Nedavno je podijelila fotografiju u bikiniju zebrastog uzorka s broda, a prije koji tjedan jela je i grožđe u vinogradu.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska oplakuje ratnog junaka dok se Petrinja prisjeća stradanja: Zašto je 16. rujna urezan u memoriju grada?

