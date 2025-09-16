Danijela Dvornik otkrila što misli o ženama nakon pedesete godine: Izazvala lavinu reakcija

Influencerica Danijela Dvornik (58) ponovno je oduševila svoje pratitelje na Instagramu osvrtom o ženama u zrelim godinama. U objavi koja je izazvala lavinu pozitivnih komentara, Dvornik je jasno poručila da žene ne gube ljepotu s godinama – naprotiv, njihova snaga i unutarnji sjaj dolaze do izražaja više nego ikada.

"Žene ne gube svoju ljepotu sa starošću, gube naivnost i spremnost da toleriraju gluposti. Ne podnose površnost, žele dubinu, prisutnost i istinu. Žena nakon 50-e može sjajiti najljepšim svjetlom. Ljepota je u energiji, ljepota je sjaj u njenim očima, ljepota je u duši i njenoj samosvijesti. Takva žena nosi najveću snagu sasvim prirodno i nenametljivo", započela je.

"Sve su to stvari koje danas većinu muškaraca nesvjesno plaše, samo hrabri i prosvjetljeni mogu se uhvatiti u koštac s takvom ženom. I zato, svijetlite vašim sjajem na najjače. Neka vas ne vrijeđa što će vas oni, kojima ste nedostižni, prozvati ‘starom’ jer je tako lakše", dodala je.

Njena objava izazvala je brojne komentare.

"Bravo", "Prelijepo izgledate", "Uostalom, doživjeti naše godine – korak smo do šezdesete – pravi je blagoslov, jer smo žive, zdrave, a najvažnije je što nam je duh još uvijek mlad. Bore, trbuščić i sve ostalo potpuno su nebitni. Život je još pred nama – i te kako", nizali su se komentari.

