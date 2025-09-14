Danijeli Dvornik vrijeme ne može pokvariti dan: 'A vidi nas, kao Barbike smo'

Influencerica i udovica glazbenika Dine Dvornika, Danijela Dvornik (58), redovito na društvenim mrežama dijeli situacije iz svog života u Sutivanu na otoku Braču, a ovaj put je svojim vjernim pratiteljima otkrila kako provodi vikend.

Na svom profilu na TikToku objavila je video s plaže i pokazala kako uživa u posljednjim toplim danima.

Uživanje u Dalmaciji dok ne padne kiša

Prijateljicu koja je ležala na kauču beach bara pitala je hoće li zajedno ići na kupanje ili će popiti kavu.

Na svom TikTok profilu Danijela je podijelila je video s plaže u kojem pokazuje kako uživa u lijepom vremenu.

"Evo nas na kupanju. Ovo je zadnji dan da ovaj beach bar radi. Nikad nije kasno. Kažu da će sutra opet biti neko nevrijeme, pretpostavljam kiša, tako da koristimo ovaj dan da se malo još okupamo", rekla je Danijela.

"A vidi nas, kao Barbike smo, u pink. I ona je u pink tamo, kao da smo se dogovorile, a nismo. Eto, takav nam je dan, ružičast", dodala je.

Objava je izazvala val pozitivnih reakcija pratitelja, koji su joj dali komplimente. "Ajme taj kupaći ti je vau... top, predobro ti stoji", napisala je jedna žena, dok su drugi dodali: "Uživaj, Danijela, jako volim vidjeti ženu koja zna živjeti i uživati u životu" i "Baš vam zavidim".

