Vječna zaručnica popularnog srpskog nogometaša podijelila kako izgleda njihov novi stan

Nogometaš Luka Jović (27) i manekenka Sofija Milošević (34) nedavno su promijenili adresu stanovanja, a na Instagramu su osvanuli i prvi prizori njihova novog doma.

Iako točna lokacija još nije otkrivena, pretpostavlja se da se kuća nalazi u Ateni, gdje Luka trenutno igra zahvaljujući ugovoru s grčkim klubom.

Sofija je prvu fotografiju objavila uz riječi "Novo poglavlje" i emotikon kuće. Na slici se vidi dio unutrašnjosti te prostrano dvorište, a sudeći prema kadrovima, u njihovom domu prevladavaju svijetli tonovi.

Foto: Instagram

Sve je uređeno u bijeloj i bež boji – od ležaljki i stolova pa do pločica oko bazena. U pozadini se ističe brižno uređeno zelenilo koje dodatno stvara dojam mira i privatnosti.

Prema pisanju srpskih medija, luksuzni stan koji su odabrali mjesečno ih stoji oko 3.000 eura. Nekretnina se nalazi blizu mora, a na krovu zgrade smješten je bazen, gdje Sofija rado provodi vrijeme.

Podsjetimo, nogometaš Luka Jović i manekenka Sofija Milošević u vezi su od 2019. godine. Par se u međuvremenu i zaručio, a iako su najavljivali vjenčanje, do danas nije potvrđeno da su pred oltarom izrekli sudbonosno "da".

Zajedno imaju dva sina – Alekseja, rođenog u rujnu 2020., i Teodora, rođenog u ožujku 2022. godine. Luka iz prijašnje veze s Anđelom Manitašević ima još jednog sina, Davida, koji je na svijet stigao početkom 2019. godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Gdje će turisti kad krene nevrijeme? Zadar donosi ludnicu na cestama: 'Svi zaborave vozit'