Ecija Ojdanić nedjelju provela aktivno: 'Odrađen trening u društvu, i to opaki'

Foto: Dusko Jaramaz/pixsell

Glumica je vikend iskoristila za svoju omiljenu aktivnost, otkrivši djelić svog privatnog života

14.9.2025.
18:50
Hot.hr
Dusko Jaramaz/pixsell
Glumica Ecija Ojdanić (51) poznata je po svojoj strasti prema trčanju, a nedjelju je provela uživajući u ovoj omiljenoj fizičkoj aktivnosti.

Na društvenim mrežama podijelila je trenutke iz svoje rutine, pokazujući koliko joj trčanje pomaže u očuvanju kondicije i mentalne ravnoteže. Ovaj hobi za nju je idealan način opuštanja i "punjenja baterija".

Foto: Instagram

Napokon trčanje u društvu

Glumica voli kuhati za svoju obitelj pa je tako istaknula kako je ranije pripremila jelo. "Ja nedjeljni ručak imam spreman", napisala je u Instagram Storyju uz fotografiju škampa.

"Kakav nadahnjujući prvi dio nedjelje! Konačno odrađen trening u društvu, a ne sama, u pauzama snimanja, i to opaki, a da ne trčim sama, kao luda Mare, gore/dolje po sto puta. I škampi na buzaru, unaprijed spremljeni, a nije još ni 15 sati", napisala je u objavi na Instagramu.

Pratiteljima je otkrila da je u Zagrebu otrčala 35, 02 kilometara i potrošila 2190 kalorija.

Uz to, Ecija je istaknula kako joj fizička aktivnost pomaže da ostane energična i pozitivna, unatoč zahtjevnim obvezama na setu. Na kraju je poručila: "Život je predivan, a snaga je u nogama, može li bolje?"

Objava je izazvala val oduševljenja među pratiteljima, koji su pohvalili Eciju zbog njenog entuzijazma i motivacije.

Ecija OjdanićHrvatska Glumica
