Palestina nikad nije imala kandidatkinju za Miss Universe, sve do sada: Evo o kome je riječ

Ove godine Palestina će po prvi put poslati predstavnicu na svjetsko natjecanje Miss Universe, a riječ je o Nadeen Ayoub (27) koja želi iskoristiti svjetsku pozornicu kako bi pokazala Palestinu izvan medijskih izvještaja o sukobima i patnji.

Rođena je u Jafi i odrastala između Palestine, Kanade i SAD-a, a danas živi i radi na relaciji Ramallah–Amman–Dubai gdje se profesionalno bavi fitnessom i nutricionističkim savjetovanjem.

Želi promijeniti način na koji se Palestina prikazuje u javnosti...

Nadine je 2022. godine osvojila titulu Miss Palestine, a iste godine na natjecanju Miss Earth ušla je u Top 5 i osvojila titulu Miss Water. Studirala književnost i psihologiju te aktivno koristi svoju platformu za promicanje prava žena i djece, održivosti i mentalnog zdravlja. Također je pokrenula organizaciju Olive Green Academy koja edukacijom žena povezuje održivost i umjetnu inteligenciju te uz to vodi i medijsku platformu koja promovira palestinsku kulturu i identitet.

Na Miss Universe Nadeen želi predstaviti Palestinu i njenu kulturu te promijeniti način na koji se njen narod prikazuje u javnosti, naglašavajući da Palestinci nisu samo simbol borbe i patnje, nego i ljudi s nadom i ambicijama, djeca i žene koji grade svakodnevni život i traže prilike za obrazovanje, rad i osobni razvoj.

