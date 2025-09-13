Kraljica plastičnih operacija zabrinula fotografijom: Provela noć u bolnici

Bivša manekenka Katie Price (47) javnosti je poznata i kao kraljica plastičnih operacija zbog brojnih estetskih zahvata kojima se podvrgnula tijekom godina, a nedavno je zabrinula pratitelje na Snapchatu objavom u kojoj je otkrila da je 12. rujna provela u bolnici.

Na Snapchatu je objavila fotografiju s folijom preko obrva uz opis: ''Nisam planirala provesti ovaj dan na hitnoj.''

Foto: Snapchat

Razlog boravka u bolnici nije otkrila.

Inače, Katie se proslavila početkom 2000-ih kao model u britanskim tabloidima i sudjelovanjem u brojnim reality showovima, a tijekom karijere je otvoreno govorila o estetskim zahvatima, zbog čega je stekla nadimak ''kraljica plastičnih operacija''. Nikada nije skrivala da je ovisna o estetskim zahvatima. Dapače, često je sama govorila da ne zna koliko ih je imala.

Od silnih povećanja i smanjenja grudi, do faceliftinga, filera, liposukcija i oblikovanja stražnjice, Katie se kroz godine toliko mijenjala da je teško pratiti njezin izgled. zadnje što je priznala bilo je ponovno sređivanje nosa i još jedno zatezanje lica. Dok neki fanovi smatraju da je pretjerala, ona ne pokazuje znakove usporavanja.

"Volim kako izgledam i radit ću što god želim", poručila je nedavno hejterima.

Podsjetimo, Katie Price se tijekom života udavala tri puta i ima petero djece. Njezin prvi suprug bio je pjevač Peter Andre, s kojim se vjenčala 2005. godine. Zajedno su dobili sina Juniora (18) i kćer Princess (16), no brak je završio razvodom 2009. godine. Nakon toga, 2013. godine udala se za Kierana Haylera, s kojim ima sina Jetta (10) i kćer Bunny (9). Njihov brak bio je buran, obilježen skandalima i optužbama za nevjeru, a razveli su se 2021. godine Također ima i sina Harveyja (21) kojeg je dobila u vezi s bivšim nogometašem Dwightom Yorkeom, iako se on nije previše uključio u njegov odgoj.

Trenutno je u vezi s JJ Slaterom (34), poznatim iz emisije Married At First Sight.

