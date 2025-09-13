Katarina Peović o modi i beauty ritualima: 'Moja šesnaestogodišnja kći i ja dijelimo odjeću'

Bivša saborska zastupnica i čelnica Radničke fronte, Katarina Peović (50), aktivna je u politici, a gdje god se pojavi, plijeni pažnju svojim elegantnim modnim izdanjima.

Osim što je poznata po političkim stavovima, Katarina njeguje i svoju glazbenu stranu – svira i pjeva u bendu, što joj pomaže da se opusti nakon napornog dana. U razgovoru s nama, Katarina je otkrila što sve skriva u svom ormaru, kako gleda na estetske korekcije te koje beauty rituale redovito prakticira.

Svi primjećujemo kako vodite računa o svom izgledu. Možete li nam otkriti kako izgleda vaša svakodnevna beauty rutina? Kako njegujete lice ujutro, a kako navečer?

Kada stavljam šminku, prije toga se umijem pjenom za umivanje, stavim dnevnu kremu, a kad skidam šminku očistim lice mlijekom za čišćenje i nanesem noćnu kremu. Kada ne stavljam šminku ne stavljam ništa. Niti čistim lice, niti stavljam kremu. Mislim da koža sama izlučuje neke dobre stvari.

Foto: Goran Stanzl/pixsell

Koliko često se šminkate? Volite li više jači make-up ili prirodniji?

Uglavnom se šminkam tako da stavim puder, maskaru i ruž, bez sjenila za oči ili rumenila. U posljednje vrijeme moja 16-godišnja kći Nina unaprijedila je moje vještine šminkanja, a i odjeću dijelimo. Šminkam se, ali evo, ljeti, vrlo rijetko. Zato mi moja sestra zna uputiti kritiku na neke moje privatne objave na društvenim mrežama u kojima sam bez šminke i nepočešljana, ali sviram gitaru (smijeh).

Volite li se sređivati baš svaki put kad negdje idete ili postoje dani kada izađete iz kuće bez šminke i u ležernom izdanju?

Šminka je prekrasna baština civilizacije, industrija ljepote je problem. Mogu reći da se volim našminkati – volim formalnost javnog nastupa. Izlazim iz kuće bez šminke, ali volim se i našminkati. Kći je tu ključni faktor.

Koji je vaš must-have proizvod za lice?

Mlijeko za čišćenje.

Bez čega ne izlazite iz kuće? Što se sve može pronaći u vašoj torbi?

Prilični sam minimalist, pa od šminke nosim uglavnom samo ruž za usne.

Jeste li više jutarnji ili večernji tip?

Jutarnji sam tip za intelektualni rad. Ujutro pišem, čitam, radim. Popodne sviram, vježbam, družim se.

Kako se vi opuštate nakon napornog dana? Što najviše volite raditi u slobodno vrijeme?

Volim vježbati, ljeti i plivati, gledati filmove i serije. S kćeri volim debatirati i putovati. Volim se družiti. I naravno... svirati gitaru i pjevati.

Foto: Patrik Macek/pixsell

U Saboru vas uvijek viđamo dotjeranu, u odijelima i košuljama. Kad se vratite kući i sklonite formalnu odjeću, u kakvoj se odjeći najbolje osjećate?

Kad sam bila u Saboru morala sam proći lekciju „dress koda” koji ne postoji ali je prešutan i primjenjuje se samo na neke. Stoga su dužinu jedne moje haljine, na početku mandata, komentirali mnogi mediji, neki ne baš blagonaklono. Nakon toga sam prešla na odijela. U kući sam u trenirci i majici. Volim sportsku odjeću, tajice, topove, tenisice.

Volite li nositi štikle i imate li neke omiljene modele?

Cipele s visokom petom sam počela, nakon dugo vremena, ponovo nositi upravo u Saboru. Volim sve nositi što mi daje na centimetrima (smijeh). Kako sam niska, volim se malo izravnati s drugima. A kada ne vježbam koliko bih htjela, hodanje na visokim petama je oblik treninga. Nemam neke omiljene modele i nemam puno cipela na visoku petu.

Idete li često u šoping i volite li nadopunjavati svoj ormar novim komadima?

Ne volim šopingirati ali imam previše odjeće, definitivno. To je najčešće nebrendirana odjeća, odnosno široko pristupačne marke. Kći ja dijelimo odjeću, a ona je alternativnog izgleda, pa imamo puno gotičkih majica.

Foto: Patrik Macek/pixsell

Koji je najskuplji komad iz vašeg ormara i koliko ste ga platili?

Najskuplji komadi su iz Varteksa, čija odijela i haljine sam voljela nositi, često bi kupovala na sniženju kada su koštala 50 eura. Najskuplji komad je Varteksov kaput kojeg sam kupila jako davno, ali je sigurno koštao više od 100 eura.

Koliko često idete frizeru i kako održavate svoju kosu?

Sama se bojam, a kvartovskoj frizerki, koju ovim putem pozdravljam, idem samo na pramenove i šišanje. Posjećujem ju četiri puta godišnje.

Idete li na tretmane lica, na masaže, manikuru, pedikuru?

Prilično mi je žao da do prošle godine nisam nikad bila kod kozmetičarke. Onda su me prijateljice potjerale kod naše tete Mire u kozmetički salon Ana. Sada tamo idem redovito. Ne idem na manikuru niti pedikuru, niti masaže.

Foto: Patrik Macek/pixsell

Estetske korekcije danas su česta tema. Koje je vaše mišljenje o njima i biste li se odlučili na takav zahvat?

Sve neinvazivne metode pozdravljam. Ne bih se dala rezati osim skidanja madeža, koje sam prošla, a ni to nije rezanje već neka tehnika paljenja.

Znamo da ste svirali u mnogim bendovima i glazba vam nije strana. Svirate li i danas, možda u društvu prijatelja, na nekim slavljima?

Puno sviram ovih dana. Snimamo nove pjesme s bendom Fronta. Finalizira se video spot za prvi singl koji će se zvati „Moša Pijade” i izlazi u listopadu. I u društvu prijatelja znam zasvirati i zapjevati, najviše volim takva druženja gdje ima pjesme.

POGLEDAJTE VIDEO: Gdje će turisti kad krene nevrijeme? Zadar donosi ludnicu na cestama: 'Svi zaborave vozit'