Ella Dvornik preživjela tjedan dana s 30 eura: 'Fale mi kava i slatkiši, ostala sam i bez lijeka!'

Influencerica Ella Dvornik (34) ispričala je svojim pratiteljima na Instagramu da je pri kraju sedmodnevnog izazova. Naime, njezini obožavatelji su za nju izabrali "challenge od 30 eura" te joj tako uvjetovali da tijekom tjedan dana mora potrošiti isključivo taj iznos.

U videu je rekla da će u nedjelju objaviti kako je sve prošlo na kraju, a priznala je da joj to nije bio nimalo lak zadatak.

Foto: Instagram

Čak se i lijekova odrekla

"Došla sam do jedne zanimljive računice. Išla sam računati koliko sam stvarno potrošila od onih 23 eura. Ako je, na primjer, kilogram riže koštao 1 euro, a ja sam potrošila 200 grama, znači da je to 20 centi i prema toj računici - a računala sam na to da ću neke namirnice sigurno potrošiti u potpunosti do nedjelje, a neke će mi ostati - računica je ispala da bi trebala u nedjelju imati potrošeno samo 11, 68 eura. Da ovo radim cijeli mjesec neke namirnice bi mi ostale sljedeći tjedan, vjerojatno i treći, a neke bi mi samo ostale za sljedeći tjedan. Mogla bih 30 eura rastegniti na dva i pol tjedna", započela je Ella.

Priznala je da joj fale fina kava, slatkiši koje voli jesti - mali luksuzi kao dobra čaša vina, pivo i Cola Zero. "Ostala sam bez jednog lijeka koji inače pijem na dnevnoj bazi i trebala bih ga danas ići kupiti jer sam popila zadnju tabletu. Nisam razmišljala o tome, ali to bih definitivno trebalo biti kao nešto što bi trebalo ući u taj budžet s obzirom na to da je neophodno", dodala je iskreno.

U Istri je život puno skuplji

Influencerica je naglasila da se tog budžeta ne bi mogla pridržavati u Istri jer su ondje troškovi života puno veći, a i javni prijevoz nije funkcionalan i povoljan kao u Zagrebu.

"Tako da, iako sam izdržala tjedan dana, pitanje je koliko bi stresno bilo tako svaki tjedan, pogotovo na neke određene namirnice, navike i stvari koje voliš. Svakako bi bilo zanimljivo. Ne mogu to realno prikazati cijeli mjesec jer sam jedan tjedan u Zagrebu, a drugi u Istri, plus moram ići s autom, ne mogu ići pješke do Istre", napomenula je.

"Sljedeći tjedan ću biti u Istri pa ću pokušati prilagoditi budžet. Ondje bi 30 eura jako teško funkcioniralo s obzirom na to da nema baš javnog prijevoza, a i onog kojeg ima, nije jeftin. Taksije neću ni spominjati. Ondje ako nemaš auto, ne znam što radiš", zaključila je Ella.

POGLEDAJTE VIDEO: Je li konačno došlo vrijeme za iskrenost o plastičnim operacijama? Ella Dvornik otvorila dušu za Direkt