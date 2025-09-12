Je li vrijeme za 'Odred za čistoću'? Ella Dvornik zatrpala sobu stvarima kako bi presložila ormar

Influencerica i poduzetnica Ella Dvornik (34) ponovno je zabavila svoje pratitelje neobičnim izazovom iz svakodnevnog života. Naime, odlučila je temeljito presložiti ormare, pa je svu odjeću izvadila na krevet – što je ubrzo požalila kad je pred sobom ugledala beskrajnu hrpu stvari. Kako bi se motivirala, proces je podijelila na svom Instagram profilu.

Foto: Instagram

Ubrzo je objavila i da je posao napokon priveden kraju, iako uz malu pomoć. Dio odjeće odnijela je na glačanje u glačaonu, a ona se pozabavila slaganjem. Snimila je i video u kojem je pratiteljima otkrila zanimljiv detalj – ima dva "tematska" ormara. Jedan, kako ga sama zove, "crni dark ormar" u kojem prevladava crna odjeća, i drugi, "kad si sretan lupi dlanom ti o dlan", s veselim i šarenim komadima.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Ella se nedavno nakon duže pauze vratila na YouTube i odmah privukla pažnju izazovom u kojem je odlučila provjeriti može li preživjeti sedam dana s budžetom od samo 30 eura.

"Kompletno sam u survival modu, nema buseva, nema tramvaja, nema taksija", rekla je na početku, naglašavajući kako je u nabavku krenula s ruksakom kako ne bi kupovala plastične vrećice koje zagađuju okoliš. Pratiteljima je pokazala i kako od skromnog budžeta uspijeva pripremiti više obroka, među kojima su piletina s rižom, rajčicom i graškom.

