NIJE JOJ LAKO /

Je li vrijeme za 'Odred za čistoću'? Ella Dvornik zatrpala sobu stvarima kako bi presložila ormar

Je li vrijeme za 'Odred za čistoću'? Ella Dvornik zatrpala sobu stvarima kako bi presložila ormar
Foto: Instagram

Domaća influencerica ima toliko odjeće da je jedan ormar posvećenoj tamnim, a drugi šarenim stvarima

12.9.2025.
8:19
Hot.hr
Instagram
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Influencerica i poduzetnica Ella Dvornik (34) ponovno je zabavila svoje pratitelje neobičnim izazovom iz svakodnevnog života. Naime, odlučila je temeljito presložiti ormare, pa je svu odjeću izvadila na krevet – što je ubrzo požalila kad je pred sobom ugledala beskrajnu hrpu stvari. Kako bi se motivirala, proces je podijelila na svom Instagram profilu.

Je li vrijeme za 'Odred za čistoću'? Ella Dvornik zatrpala sobu stvarima kako bi presložila ormar
Foto: Instagram

Ubrzo je objavila i da je posao napokon priveden kraju, iako uz malu pomoć. Dio odjeće odnijela je na glačanje u glačaonu, a ona se pozabavila slaganjem. Snimila je i video u kojem je pratiteljima otkrila zanimljiv detalj – ima dva "tematska" ormara. Jedan, kako ga sama zove, "crni dark ormar" u kojem prevladava crna odjeća, i drugi, "kad si sretan lupi dlanom ti o dlan", s veselim i šarenim komadima.

Je li vrijeme za 'Odred za čistoću'? Ella Dvornik zatrpala sobu stvarima kako bi presložila ormar
Foto: Instagram

Podsjetimo, Ella se nedavno nakon duže pauze vratila na YouTube i odmah privukla pažnju izazovom u kojem je odlučila provjeriti može li preživjeti sedam dana s budžetom od samo 30 eura.

"Kompletno sam u survival modu, nema buseva, nema tramvaja, nema taksija", rekla je na početku, naglašavajući kako je u nabavku krenula s ruksakom kako ne bi kupovala plastične vrećice koje zagađuju okoliš. Pratiteljima je pokazala i kako od skromnog budžeta uspijeva pripremiti više obroka, među kojima su piletina s rižom, rajčicom i graškom.

POGLEDAJTE VIDEO: Pazite ovo! Znanstvenici su se bome iznenadili kada su u škampima pronašli kokain - i to u svakom

Ella DvornikOrmarOdjeća
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NIJE JOJ LAKO /
Je li vrijeme za 'Odred za čistoću'? Ella Dvornik zatrpala sobu stvarima kako bi presložila ormar