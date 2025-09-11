Margot Robbie malo se 'škakljivo' odjenula: U prozirnoj haljini i tangicama užarila crveni tepih

Na britanskoj premijeri filma A Big Bold Beautiful Journey 10. rujna, svi pogledi bili su upereni u australsku glumicu Margot Robbie (35). Nakon što je u listopadu 2024. godine s mužem Tomom Ackerleyem dočekala sina, glumica se vratila na crveni tepih u velikom stilu. Robbie je na premijeri nosila odvažnu, prozirnu haljinu koja je više otkrivala nego što je skrivala. Haljina ukrašena svjetlucavim detaljima savršeno je istaknula njezinu postporođajnu figuru, a čini se kako je ispod nje nosila tangice.

Na fotografijama niže pogledajte kako je Margot izgledala na premijeri.

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Iako je na premijeri bio prisutan i njezin kolega iz filma, glumac Colin Farrell (49) pažnja je većinu večeri bila posvećena Margot. Uz odabranu haljinu iz Armani Privé Spring/Summer haute couture kolekcije, Robbie je upotpunila svoj look frizurom u stilu '90-ih.

Inače, film A Big Bold Beautiful Journey prati likove Sarah (Robbie) i Davida (Farrell) koji kreću na avanturu nakon što se sretnu na svadbi zajedničkog prijatelja.

