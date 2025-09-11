Glumac iz serije 'Zakon i red' prvi put posjetio Hrvatsku: Izdala ga poznata ulica

Christopher Meloni (64) poznati je glumac koji je postao ikona zahvaljujući ulozi Elliota Stablera u seriji Zakon i red, a trenutno boravi u Hrvatskoj na Hvaru. Tu informaciju otkrio je svojim obožavateljima putem Instagrama gdje je objavio fotografiju ispred znaka na kojem je bila ulica "Tukalo bi", a ljubitelji Hvara odmah su prepoznali otok.

U komentarima su mu poželjeli dobrodošlicu i izrazili oduševljenje što je na njihovoj destinaciji, a iako je Meloni već putovao diljem svijeta, ovo je njegov prvi posjet Hrvatskoj, dok mnogi smatraju da to neće biti i posljednji.

Glumac talijansko-kanadskog podrijetla već ima bogatu i uspješnu karijeru iza sebe. Nakon početnih uloga u popularnoj seriji Oz, svjetsku slavu stekao je ulogom u Zakonu i redu: Odjel za žrtve, gdje je glumio uz Marisku Hargitay.

Foto: Profimedia

Ova serija donijela mu je status jednog od najprepoznatljivijih TV glumaca.

Inače, Meloni je već više od 25 godina u braku s Doris Sherman Williams, dizajnericom produkcije, i zajedno imaju dvoje djece. Par je poznat po stabilnom i skladnom obiteljskom životu.

