NA CRVENOM TEPIHU /

Bujno poprsje Bezosove supruge nije prošlo nezapaženo: Lauren je sve oborila s nogu

Bujno poprsje Bezosove supruge nije prošlo nezapaženo: Lauren je sve oborila s nogu
Foto: Profimedia

Lauren Sanchez je privukla pažnju u zlatnoj satenskoj haljini

12.9.2025.
22:26
Hot.hr
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Bivša novinarka Lauren Sanchez (55), supruga osnivača Amazona Jeffa Bezosa (61), privukla je sve poglede na crvenom tepihu tijekom četvrte humanitarne večere Caring For Women Dinner u organizaciji Kering Foundationa, održane u sklopu Tjedna mode u New Yorku.

Bivša novinarka pojavila se u zlatnoj satenskoj haljini bez naramenica, s dubokim dekolteom i šlepom koji je dodao dozu glamura.

Bujno poprsje Bezosove supruge nije prošlo nezapaženo: Lauren je sve oborila s nogu
Foto: Profimedia

Haljina je naglašavala njezinu vitku figuru, dok su kovrče i dijamantni nakit zaokružili luksuzan izgled.

Bujno poprsje Bezosove supruge nije prošlo nezapaženo: Lauren je sve oborila s nogu
Foto: Profimedia
 

Na svečanosti su sudjelovale brojne holivudske zvijezde, poput Salme Hayek i njezinog supruga, Francoisa-Henrija Pinaulta, glavnog izvršnog direktora Keringa, koji organizira događaj. Među domaćinima večeri bili su i Jessica Chastain, Madonna, Demi Moore, Colman Domingo i Julianne Moore, dok su na crvenom tepihu zablistale i Dakota Johnson i druge zvijezde s A-liste.

Podsjetimo, trodnevno vjenčanje koje su mnogi nazvali "vjenčanjem stoljeća" održano je na otoku San Giorgio Maggiore. Bezos i Sanchez u lipnju su izrekli sudbonosno "da" pred gotovo 200 uzvanika.

Bujno poprsje Bezosove supruge nije prošlo nezapaženo: Lauren je sve oborila s nogu
Foto: Profimedia

Na njihovom vjenčanju okupile su se brojne poznate zvijezde: Oprah Winfrey, Orlando Bloom, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kris Jenner, Kylie Jenner, Leonardo DiCaprio, Usher, Tom Brady, Bill Gates sa svojom partnericom Paulom Hurd i brojni drugi. 

POGLEDAJTE VIDEO: Bablje ljeto u Dalmaciji: Manje gužve, ali turisti troše 15 posto više nego lani!

Lauren SanchezJeff Bezos
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NA CRVENOM TEPIHU /
Bujno poprsje Bezosove supruge nije prošlo nezapaženo: Lauren je sve oborila s nogu