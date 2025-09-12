Bujno poprsje Bezosove supruge nije prošlo nezapaženo: Lauren je sve oborila s nogu

Bivša novinarka Lauren Sanchez (55), supruga osnivača Amazona Jeffa Bezosa (61), privukla je sve poglede na crvenom tepihu tijekom četvrte humanitarne večere Caring For Women Dinner u organizaciji Kering Foundationa, održane u sklopu Tjedna mode u New Yorku.

Bivša novinarka pojavila se u zlatnoj satenskoj haljini bez naramenica, s dubokim dekolteom i šlepom koji je dodao dozu glamura.

Foto: Profimedia

Haljina je naglašavala njezinu vitku figuru, dok su kovrče i dijamantni nakit zaokružili luksuzan izgled.

Foto: Profimedia

Na svečanosti su sudjelovale brojne holivudske zvijezde, poput Salme Hayek i njezinog supruga, Francoisa-Henrija Pinaulta, glavnog izvršnog direktora Keringa, koji organizira događaj. Među domaćinima večeri bili su i Jessica Chastain, Madonna, Demi Moore, Colman Domingo i Julianne Moore, dok su na crvenom tepihu zablistale i Dakota Johnson i druge zvijezde s A-liste.

Podsjetimo, trodnevno vjenčanje koje su mnogi nazvali "vjenčanjem stoljeća" održano je na otoku San Giorgio Maggiore. Bezos i Sanchez u lipnju su izrekli sudbonosno "da" pred gotovo 200 uzvanika.

Foto: Profimedia

Na njihovom vjenčanju okupile su se brojne poznate zvijezde: Oprah Winfrey, Orlando Bloom, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kris Jenner, Kylie Jenner, Leonardo DiCaprio, Usher, Tom Brady, Bill Gates sa svojom partnericom Paulom Hurd i brojni drugi.

