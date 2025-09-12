Luksuzne nekretnine, brod i milijarde: Evo kome će pripasti bogatstvo Giorgia Armanija

Modni brend Armani, jedan od najprestižnijih i najprepoznatljivijih na svijetu, ostao je bez svog legendarnog osnivača Giorgia Armanija. Nedavno preminuli dizajner, poznat po svom perfekcionizmu i radoholičarskom pristupu, ostavio je iza sebe modno carstvo vrijedno više od 12 milijardi dolara. No, pitanje koje sada intrigira ljubitelje mode i poslovnog svijeta glasi: tko će naslijediti njegovo ogromno bogatstvo?

Prema pisanju Daily Maila, nasljedstvo i upravljanje Armani grupom bit će podijeljeni među šest pažljivo odabranih nasljednika.

Iako nije imao djece i nikada se nije ženio, Armani je želio da njegovi nasljednici budu njegova obitelj i najbliži suradnici. Među njima su njegova sestra Rosanna Armani, dvije nećakinje, jedan nećak, njegov dugogodišnji partner i desna ruka Leo Dell'Orco, te dobrotvorna zaklada.

Leo Dell'Orco, koji je bio voditelj muškog dizajna bio je za dizajnera poput člana obitelji. Iako nikada nisu javno potvrđivali svoju vezu, Armani je u svojoj biografiji istaknuo Dell'Orca kao osobu kojoj je povjeravao svoje najdublje misli i tajne. Par je živio zajedno dugi niz godina.

Armanijeva sestra Rosanna imala je aktivnu ulogu u obiteljskom poslovanju, a njegovi nećakinje i nećak zauzimaju važne pozicije unutar luksuzne kuće. Silvana Armani, jedna od nećakinja, radila je blisko s dizajnerom na ženskim kolekcijama, dok je Roberta Armani, još jedna bliska članica obitelji, napustila filmsku karijeru kako bi preuzela važnu ulogu u odnosima s javnošću.

Nasljednici će, osim udjela u kompaniji, naslijediti i nekretnine diljem svijeta – vile u Milanu, Toskani, St. Tropezu, Antigvi i New Yorku, kao i brojne luksuzne posjede, uključujući megajahtu vrijednu 60 milijuna dolara i legendarni košarkaški tim Olimpia Milano.

