OTKRIO DETALJE /

Alen Vitasović priznao istinu o odnosu s Katarinom Peović: 'Samo nek' je zdravlja i sreće'

Alen Vitasović priznao istinu o odnosu s Katarinom Peović: 'Samo nek' je zdravlja i sreće'
Foto: Pixsell

Vitasović se, zajedno s kolegom kantautorom Tonyjem Cetinskim, našao u eteru radija 'bravo!'

12.9.2025.
13:51
Hot.hr
Pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Pulski Forum danas se pretvorio u studio na otvorenom za ekipu "bravo! jutra", a među gostima koji su privukli najviše pažnje bio je Alen Vitasović. Popularni istarski kantautor otkrio je voditeljici Ivani Mišerić i slušateljima kako privodi kraju novi album, ali i da radi na glazbi za Katarinu Peović.

Alen Vitasović priznao istinu o odnosu s Katarinom Peović: 'Samo nek' je zdravlja i sreće'
Foto: Srecko Niketic/pixsell

"Ja inače nisam Puližanin, dolazim iz jednog sela koje je 20 kilometara udaljeno. Kad sam došao u Pulu, bila mi je kao New York. Ovo je predivan grad u kojem imam puno prijatelja. Kad prođem pokraj Arene, zaustavim se i shvatim koje bogatstvo imamo", rekao je Vitasović, a zatim otkrio i novosti iz karijere.

"Završavam svoj novi album. Imam prijateljicu Katarinu Peović kojoj pomažem oko albuma, s njom imam jedan prijateljski odnos. Dosta je planova, samo neka je zdravlja i sreće", izjavio je glazbenik, istaknuvši kako je upravo kreativna suradnja s Peović važan dio njegovog aktualnog rada.

Alen Vitasović priznao istinu o odnosu s Katarinom Peović: 'Samo nek' je zdravlja i sreće'
Foto: Srecko Niketic/pixsell

Osim Vitasovića, specijalni gost u eteru bio je i Tony Cetinski koji se prisjetio studentskih dana u rodnom gradu. 

"Ljudi su ljubazni, susretljivi, a mladi uvijek nalaze svoje načine da se zabave. Sjećam se studentskih druženja u Puli, bilo je prekrasno", rekao je glazbenik.

POGLEDAJTE VIDEO: Okusi mora s potpisom kuharice Marije: Moderni koktel škampi i riblji Cordon Blue

Alen VitasovićKatarina PeoviĆRadio
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
OTKRIO DETALJE /
Alen Vitasović priznao istinu o odnosu s Katarinom Peović: 'Samo nek' je zdravlja i sreće'