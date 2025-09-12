Alen Vitasović priznao istinu o odnosu s Katarinom Peović: 'Samo nek' je zdravlja i sreće'

Pulski Forum danas se pretvorio u studio na otvorenom za ekipu "bravo! jutra", a među gostima koji su privukli najviše pažnje bio je Alen Vitasović. Popularni istarski kantautor otkrio je voditeljici Ivani Mišerić i slušateljima kako privodi kraju novi album, ali i da radi na glazbi za Katarinu Peović.

Foto: Srecko Niketic/pixsell

"Ja inače nisam Puližanin, dolazim iz jednog sela koje je 20 kilometara udaljeno. Kad sam došao u Pulu, bila mi je kao New York. Ovo je predivan grad u kojem imam puno prijatelja. Kad prođem pokraj Arene, zaustavim se i shvatim koje bogatstvo imamo", rekao je Vitasović, a zatim otkrio i novosti iz karijere.

"Završavam svoj novi album. Imam prijateljicu Katarinu Peović kojoj pomažem oko albuma, s njom imam jedan prijateljski odnos. Dosta je planova, samo neka je zdravlja i sreće", izjavio je glazbenik, istaknuvši kako je upravo kreativna suradnja s Peović važan dio njegovog aktualnog rada.

Foto: Srecko Niketic/pixsell

Osim Vitasovića, specijalni gost u eteru bio je i Tony Cetinski koji se prisjetio studentskih dana u rodnom gradu.

"Ljudi su ljubazni, susretljivi, a mladi uvijek nalaze svoje načine da se zabave. Sjećam se studentskih druženja u Puli, bilo je prekrasno", rekao je glazbenik.

