Ed Sheeran objavio novu pjesmu 'Camera': Spot snimljen u Hrvatskoj samo s mobitelom

Britanski glazbenik Ed Sheeran (34) objavio je videospot za pjesmu Camera, a posebnu pažnju privukla je činjenica da je cijeli spot snimljen u Hrvatskoj. Romantične scene snimljene su diljem Dalmacije – uključujući Hvar, Split i brojne prepoznatljive plaže.

U glavnoj ulozi pojavljuje se glumica Phoebe Dynevor (30), poznata po ulozi u seriji Bridgerton, koja u spotu glumi Sheeranovu partnericu. Spot je posebno zanimljiv i po tome što je u cijelosti snimljen mobitelom.

Sheeran je uoči objave spota otkrio kako je originalno planirao koristiti stvarne privatne snimke sa svojom suprugom Cherry Seaborn, s kojom je u braku od 2019. godine i s kojom ima dvoje djece. Ipak, odlučio je da neke dijelove njihova odnosa želi zadržati samo za sebe.

"Snimanje je bilo jako opušteno, gotovo kao mali odmor. Video mi je iznimno važan jer u sebi nosi mnogo osobnih emocija", rekao je Sheeran, istaknuvši i da je režiju povjerio dugogodišnjem suradniku Emilu Navi.

