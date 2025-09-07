Ed Sheeran ovo ljeto uživao je u Hrvatskoj: Dijelio romantične trenutke s glumačkom zvijezdom

Jedan od najpoznatijih glazbenika današnjice, Ed Sheeran (34), oduševio je brojne obožavatelje videozapisom iz Hrvatske. Naime, izvođač hitova "Perfect", "Shape of You" i "Habits", koji je prošle godine nastupao na zagrebačkom Hipodromu, ovo je ljeto na našoj obali snimao spot za singl "Camera". U spotu se pojavljuje i glumica Phoebe Dynevor (30), zvijezda hit serije "Bridgerton", a ona je u spotu utjelovila ulogu Edove djevojke.

"Moja originalna ideja za spot za pjesmu 'Camera' bila je koristiti privatne kućne snimke mene i Cherry s ključnim trenucima naše veze. Ali, kao što znate, mi smo izrazito privatan par i neke smo stvari željeli zadržati samo za sebe. Zato sam za spot rekreirao nekoliko ključnih trenutaka naše veze s divnom Phoebe Dynevor. Snimanje ovog videa bilo je jako zabavno, gotovo kao mali odmor tijekom cijelog seta", napisao je te dodao da mu pjesma i spot uistinu puno znače, a oni izlaze 12. rujna.

Ed nije otkrio koja je lokacija snimanja spota, ali fanovi su brzo shvatili da je riječ o Hrvatskoj. Također, brojni su se zbunili i mislili da je glazbenik u vezi sa slavnom glumicom, no njegova ljubav s Cherry Seaborn, s kojom ima dvoje djece, neraskidiva je.

Podsjetimo, Ed je viđen na Hvaru ovaj kolovoz te su ga tada uočili iz Hvarske turističke zajednice, objavivši njegovu fotografiju koja je izazvala lavinu oduševljenih reakcija.

Foto: Instgaram/screenshot

Engleski je pjevač prošle godine na zagrebačkom Hipodromu pripredio pravi spektakl za više od 70.000 obožavatelja, a nastupao je sam na okrugloj pozornici svirajući gitaru i koristeći looper.

