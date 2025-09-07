Petar Dragojević o dolasku šestog djeteta i roditeljstvu: 'Supruga na prvom mjestu, a onda djeca'
'Škola, izvanškolske aktivnosti, domaći radovi, ručak, večera - stalno je neka akcija'
Petar Dragojević (45), hrvatski kantautor i nećak glazbene legende Olivera Dragojevića u javnost je dospio još 1997. godine nastupom na Melodijama Jadrana, ali osim uspješne pjevačke karijere, Petar je izgradio i zanimljivu obiteljsku priču. U njegovu domu uvijek je dinamično i veselo, a to ne čudi s obzirom na to da je sa suprugom Andreom, s kojom je u braku već 19 godina, nedavno dobio i šesto dijete. Prvo dijete, sina Davida dobili su 2008. godine, a nakon njega Emanuela (15), Jonu (12), Deboru Mariju (9) i Nou (6). U intervjuu za Net.hr Dragojević je otkrio sve o dolasku kćerkice Terese, bračnom životu i roditeljskim izazovima.
Nedavno je u vašu obitelj došla prinova, kćerkica Teresa. Kako ste vi i supruga Andrea doživjeli trenutak kada ste saznali da ćete dobiti šesto dijete?
Uistinu smo bili iznenađeni i presretni, nakon teške tuge u obitelji kad nas je napustila Andreina mama, ova trudnoća i beba je došla kao velika utjeha i dar.
Tko je izabrao ime i ima li nekakvo posebno značenje za vas?
Uvijek nas je pratio zagovor svete Terese Avilske kao i Male Terese, u raznim događajima. Ime dolazi od starogrčkog "therizo" što znači "ljetovati", a Teresa nam je jedina ljetna beba, znali smo odmah da nam dolazi Teresa!
Opet ste bili uz suprugu na porodu i prerezali ste pupčanu vrpcu, a za medije ste rekli i da očevima savjetujete da idu na porode - zašto vam je to toliko važno i što taj čin za vas predstavlja?
Zaista bih prvo pohvalio Splitsko rodilište i osoblje. Uvijek su bili divni i požrtvovni na svim odjelima, a posebno u rađaoni gdje sam imao priliku biti čak šest puta. Smatram da je važna za ženu ta prisutnost partnera, ali kako tko želi i može.
Kako su starija djeca reagirala na dolazak sestre? Ima li ljubomore ili je ipak više veselja i uzbuđenja?
Od prvog dana su preuzbuđeni i nismo nikad osjetili ništa drugo kod nikoga, odbrojavali su dane, a posebno jer nisu znali tko nam dolazi. Sad se svađaju tko će prvi do sestrice, dodati dudu i slično, baš uživaju.
Šestero djece znači i puno dinamike kod kuće. Kako izgleda jedan običan dan u vašem domu?
Upravo dinamično. Previše smo glasni i aktivni. Škola, izvanškolske aktivnosti, domaći radovi, ručak, večera, stalno je neka akcija, pretpostavljam ništa neobičnije od drugih obitelji.
Kažu da je najteže prijeći s dvoje na troje djece - što biste vi rekli, gdje je vama bilo potrebno najviše prilagodbe?
Već s dvoje je bilo novo i drugačije, možda baš to s drugog na treće. Male su razlike bile u godinama i mi smo bili mlađi, sad je sve drugačije.
Imate li neku svoju obiteljsku tradiciju koju njegujete s djecom?
Djeca vole zajednička putovanja, obiteljska okupljanja i blagdane, svakako volimo i držimo do zajedništva.
S Andreom ste u braku 19 godina, što mislite da je ključ uspješnog braka i tako skladne velike obitelji?
Bilo bi idealno imati ključ kojim možeš otključati savršeno i zaključati sve loše na tren, ali ne postoji. Za mene postoji samo pouzdanje u Boga i Njegove ruke koje vode svaki dan. Naravi su teške, ljudima nije lako, ali zajednička molitva i povjerenje, te ponekad "držaanje vode u ustima", praštanje i kad je drugi kriv vjerojatno su bar vrata k dugom zajedništvu. Također, držati jedan drugoga na prvom mjestu pa tek onda djecu jer ipak, ostajemo mi, kako je bilo i na početku.
Jeste li kao otac više strog ili popustljiv?
S godinama sam postao stroži, ustvari s njihovim godinama (smijeh). Rekao bih da sam dosljedan. Suprugu još uvijek izmanipuliraju.
Što ste naučili kroz sve ove godine roditeljstva, što vas je najviše oplemenilo?
Vjerojatno to da godine lete prebrzo, da su sad bebe, a sutra već odrasli ljudi koji samo gledaju i gledaju u Tebe.
Imate li osjećaj da je obitelj sad potpuna ili biste rekli "nikad ne reci nikad"?
Naša obitelj je bila potpuna i kad smo bili samo nas dvoje, sve ostalo dolazilo je s godinama i nikad nismo gledali na sutra ni kako će biti. Živimo danas, a sutra nam nije dano. Nije važno je li čaša puna ili prazna, važno je da smo ispunili volju Božju.
