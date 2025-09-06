Pamela Anderson iskreno o romansi s Liamom Neesonom: 'To bi bila smrtna presuda'

Svijetom showbiza nedavno su kolale glasine da se između glumačkih zvijezda Pamele Anderson (58) i Liama Nessona (73) rodilo nešto više od prijateljstva. Američki su mediji ubrzo otkrili da veze nikad nije ni bilo te da su prisni trenuci između para bili samo dio marketinškog plana. Zvijezda serije "Baywatch" sada je prokomentirala glasine da je njen odnos s Liamom bio samo proizvod PR stručnjaka.

Foto: Screenshot/watch What Happens Live!

"Ne sudjelujem i nikada neću sudjelovati u PR trikovima. To bi bila smrtna presuda. Autentično sam vođena. Pobožna sam kad je ljubav u pitanju. I ne osjećam se ugodno dijeliti ijedan djelić svog ljubavnog života", rekla je na pozornici nakon primanja nagrade na 51. Deauville American Film Festivalu u Francuskoj.

Foto: Profimedia

"Znam da ću se ponovno i ponovno zaljubljivati na ekranu. To je moj posao. Ako to dobro odradimo, vi ćete to osjetiti, svojevrsnu projekciju. To je najveća pohvala. Zato, molim vas, misliti pozitivno. Cijenim vaše lijepe želje. Nema nikakvih glupih igara. Ja sam iskrena", zaključila je Pamela, dodavši da se ne bavi glumom radi slave ili novaca, već želi ostaviti trag na koji će njena obitelj biti ponosna.

Izvor je za strane medije u kolovozu objasnio da su Liam i Pamela znali da će poticanje glasina o njihovoj romansi privući pozornost javnosti, istaknuvši da se radilo o pametnoj marketinškoj strategiji.

Podsjetimo, Neeson je u intervjuima govorio kako je “zaljubljen” u Pamelu, dok su na crvenom tepihu razmjenjivali nježnosti. Mnogi su povjerovali da je njihova romansa stvarna, posebno jer Pamela iza sebe ima buran ljubavni život i veze s poznatim muškarcima. Glasine o njihovoj vezi krenule su nakon što su se zbližili tijekom zajedničkog snimanja filma "The Naked Gun". Tada su izvori tvrdili da su oboje očarani jedno drugim te da se između slavnih glumaca stvorila prava povezanost.

