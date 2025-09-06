Donatella Versace odala počast Armaniju: Iznenadila javnost drastičnom promjenom izgleda

SVE OČI UPRTE /

Brojne zanima kojim se estetskim zahvatila dizajnerica podvrgnula, no ona tvrdi da je koristila samo botoks

6.9.2025.
17:48
Stotine obožavatelja odalo je počast legendarnom dizajneru Giorgiju Armaniju koji je u četvrtak preminuo u 92. godini.  Lijes velikog modnog znalca nalazi se u prostoru u Milanu gdje su se posljednjih godina održavale njegove glavne revije, a brojnim posjetiteljima pridružila se i slavna Donatella Versace (70). 

Talijanska dizajnerica odjenula je crnu suknju i sako, a jednostavan outfit, prigodan za odavanje počasti preminulom kolegi, upotpunila je cipelama na visoku petu i crnim sunčanim naočalama. No, ono što je mnogima zapelo za oko jest Donatellino lice, koje je već neko vrijeme predmet rasprava na društvenim mrežama.

Naime, fanovi su već ranije spazili da su njene usne manje, dok obrazi nisu toliko natečeni kao ranije. Iako se već godinama spekulira o estetkim zahvatima kojima se poznata Talijanka podvrgnula, ona je javno priznala da je jedino koristila botoks. 

Donatella je nedavno pokazala svoje "osvježeno" lice na društvenim mrežama i pridobila niz komplimenata. 

"Ovo novo lice je sve", "Želimo ime kirurga", "Sada izgledaš puno bolje", samo su neki od komentara. 

Jedna od najpoznatijih dizajnerica na svijetu svom je dugogodišnjem prijatelju i kolegi iz svijeta mode donijela buket bijelog cvijeća, a oprostila se od njega i putem društvenih mreža.

"Svijet je danas izgubio diva. Ispisao je povijest i zauvijek će ga se pamtiti", napisala je Donatella. 

Armanijev lijes bit će u Teatru Armani do nedjelje navečer, a privatni sprovod održat će se u ponedjeljak. 

Unatoč višedesetljetnoj dominaciji u svijetu mode, Armani nije javno imenovao nasljednika. U intervjuima je isticao da traži "idealnu osobu" koja će nastaviti njegovu viziju. Tvrtka je osnovala zakladu koja će po njegovoj smrti upravljati brendom, kako bi se očuvala neovisnost i vrijednosti koje je Armani desetljećima gradio.

Donatella Versace odala počast Armaniju: Iznenadila javnost drastičnom promjenom izgleda