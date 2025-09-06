Bolja polovica rukometne zvijezde Belma Džomba o malim beauty tajnama

Mnogi je pamte kao poznatu televizijsku voditeljicu koja je godinama zabavljala gledatelje na RTL-u, a danas je Belma Džomba (40) ravnateljica Centra kulture Kostrena, gdje se posvetila kulturnom razvoju svoje zajednice. Nakon što je ostvarila uspješnu karijeru u medijima, odlučila je krenuti novim putem i pronaći ispunjenje u kulturi i obrazovanju. Njezin životni put, međutim, nije samo profesionalni, uzevši u obzir da je tu i obitelj koju voli i podržava. Belma je u braku s Mirzom Džombom (47), bivšim rukometašem, s kojim je u sretnom braku od 2010. godine. Zajedno imaju dvije kćeri, Unu (13) i Adu (9), koje su postale njihov najveći izvor sreće i motivacije. Nakon godina života pred kamerama, Belma je odlučila povući se iz javnog života i posvetiti obitelji, ali i novim izazovima koji su joj omogućili da izgradi karijeru koja je još uvijek usmjerena na zajednicu.

U razgovoru s nama, Belma nam je otkrila kako izgleda njezin svakodnevni život, kako balansira između posla i privatnog života te svoje beauty tajne i proizvode kojima postiže mladolik izgled.

U ožujku prošle godine postali ste ravnateljica Centra kulture Kostrena. Kao nekadašnje TV lice, nedostaju li vam svjetla reflektora?

Televizija je za mene bila jedno od najljepših životnih iskustava. Donijela mi je dinamiku, izazove i neprocjenjiva poznanstva. No, došlo je vrijeme za nove životne prioritete. Danas me puno više ispunjava mogućnost da kroz kulturu i obrazovanje stvaram vrijednost koja traje, da osnažujem zajednicu i gradim sadržaje koji ostavljaju trag. Reflektori jesu bili posebni, ali ovo je svjetlo dublje i postojanije.

Budući planovi po pitanju karijere?

Moja karijera danas više nije definirana isključivo uspjehom u javnosti, nego mogućnošću da dugoročno doprinosim kulturnom i društvenom razvoju. Planovi su usmjereni na jačanje kulturnog identiteta Kostrene i pozicioniranje Centra kulture kao mjesta dijaloga i susreta. U ovoj fazi života prioritet su mi projekti koji nose kontinuitet i ostavljaju nasljeđe, a osobni rast pronalazim u stalnom učenju i otvaranju novih horizonata.

Kako izgleda vaša jutarnja ljetna rutina? Kako započinjete dan?

Moj dan uvijek počinje rano i aktivno, to je pravilo kojem sam dosljedna. Nekada je to trčanje, nekada trening u teretani, a ponekad duga šetnja. Nije važno koja je aktivnost, važno je da se tijelo i um probude u pokretu. Upravo takvu disciplinu sada planiram još intenzivirati jer sam primila vijest da sam primljena i da ću trčati na London Marathonu 2026. godine. Ulazak na taj maraton je sam po sebi privilegija, s obzirom na broj prijavljenih trkača. Nakon Tokija, ovo mi je novi veliki izazov i posebno se veselim jer ću trčati u sklopu humanitarne kampanje za istraživanje lijeka za Alzheimerovu bolest. Budući da je član moje uže obitelji u borbi s tom bolešću, ta utrka neće biti samo sportski izazov, već i jedno duboko emotivno putovanje.

Bez kojih proizvoda u vašoj torbi ne izlazite iz kuće?

Bez sunčanih naočala, balzama za usne s UV zaštitom i parfema. A uvijek je tu i mala bilježnica – volim zapisati misli ili ideje koje se jave u hodu. U tom malom ritualu nalazim ravnotežu između praktičnog i estetskog.

Što točno za vas znači 'self-care'?

Self-care je za mene svjestan izbor da si priuštim trenutke mira i usklađenosti. To nije luksuz, nego potreba – vrijeme za knjigu, meditaciju, razgovor s bliskim ljudima ili jednostavno šetnju u tišini. Njega sebe danas doživljavam kao preduvjet da mogu s punim kapacitetom biti prisutna i za druge.

Imate li posebne trikove za njegu kože nakon sunčanja, a koje uvijek primjenjujete?

Izbjegavam sunce, ali s obzirom na to da ljeto provodim na brodu, koliko godi pazim, sunčanje je neophodno.

Nakon sunčanja biram jednostavnost – hladan tuš i obilna hidratacija, moji su mali ritual. Naučila sam da se koži, baš kao i životu, treba vraćati ravnoteža nakon intenzivnih iskustava.

Postoji li neki skincare proizvod koji vas je stvarno oduševio i koji vam je postao nezaobilazan?

Serum s vitaminom C. Osim što koži vraća blistavost, za mene simbolizira svježinu i jasnoću. Podsjeća me da i u njezi vrijedi ono isto pravilo kao i u životu – jednostavno, ali kvalitetno.

Najdraži kozmetički tretman?

Vjerna sam jednoj poliklinici koja već neko vrijeme vodi brigu o mojoj koži. Hidratacija i ujednačen ten moj su prvi izbor, a sve se radi u dogovoru s njima i njihovim stručnim timom. Najčešće biram tretmane Hydrafacial i mezoterapije, jer kombinacija dubinske njege i svježine daje najbolji rezultat. Volim kada njega kože nije instant, nego proces kojem vjeruješ i u kojem vidiš kontinuitet.

Koji je must-have komad u vašem ormaru za ljetne dane?

Lagane ljetne haljine. Prozračne, jednostavne i ženstvene – volim ih jer ih mogu nositi u gotovo svakoj prigodi, od posla do večernje šetnje. Uz pravi kroj i materijal, haljina je uvijek kombinacija udobnosti i elegancije bez previše razmišljanja.

Koji vam je odjevni komad odbojan i zašto?

Pretjerano isticanje brendova (logomanstvo). Moda bi trebala naglasiti osobnost, a ne skrivati je iza tuđih simbola. Danas posebno cijenim odjeću koja odiše suptilnošću i naglašava karakter, a ne status.

Najbolji beauty savjet koji ste ikad dobili?

"Manje je više." To nije samo beauty savjet, nego životna filozofija. U svemu, od estetike do karijere, ravnoteža i mjera uvijek pobjeđuju.

