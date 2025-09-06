Lice su joj uništili, život je postao pakao, a danas... Pogledajte kako Stankica izgleda

Stankica Stojanović (40), pobjednica treće sezone popularnog reality showa Gospodin Savršeni, prošla je kroz najteže razdoblje u svom životu nakon loše aplikacije dermalnih filera, koja joj je narušila ne samo fizički izgled, već i ozbiljno ugrozila zdravlje - kako fizičko, tako i psihičko.

Nekadašnja reality zvijezda otvoreno je govorila o svom iskustvu, ističući koliko je teško bilo nositi se s posljedicama, ali i pritiskom javnosti. Unatoč svemu, Stankica danas izgleda bolje nego ikada, a svojim iskustvom inspirira mnoge žene koje su prošle kroz slične situacije. Umjesto da šuti o problemu, odlučila je progovoriti i pomoći drugima da ne ponove iste greške.

Podsjetimo, Stankica je imala komplikacije nakon tretmana uljepšavanja lica, koje su ostavile posljedice na njezino fizičko i psihičko zdravlje.

''Jako bitno je naglasiti da prvih nekoliko dana nisam imala nikakvu reakciju, bila sam oduševljena i zadovoljna rezultatom, sve točke su bile pogođene baš onako kako sam to zamislila. Da se nešto neobično događa, primijetila sam tek 25 dana nakon ubrizgavanja", poručila je pratiteljima na društvenoj mreži.

Tvrtka koja se bavi distribucijom filera Stankičine tvrdnje nazvala je neistinitima te su naglasili da ne postoji konkretan dokaz da je reakciju dobila nakon primjene filera. Spomenuli su da su s dizajnericom bili u kontaktu tijekom svih pet tretmana te da su prve tri seanse, od svibnja do kolovoza 2023. godine prošle u najboljem redu, o čemu, kako kažu, svjedoče i poruke. Naveli su da su se nuspojave pojavile tek nakon petog tretmana, a da su oni o njima bili obaviješteni tek četiri mjeseca poslije.

