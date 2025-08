Stankica o zdravlju i planovima za ljeto: 'Više me zanima kako se osjećam nego kako izgledam'

Stankica Stojanović (40), pobjednica RTL-ova showa "Gospodin Savršeni", dugo se borila s problemima na licu koji su nastali kao posljedica neadekvatnih filera. Nakon komplikacija se podvrgnula operaciji vađenja ostataka filera te faceliftingu - zatezanju kože lica. Ta borba nije joj donijela samo fizičku bol, već je utjecala i na njezino mentalno zdravlje. Ipak, to iskustvo ju je ojačalo, a na negativne komentare više se ne osvrće. Ljeto provodi u miru, posvećena sebi, a kakvo je danas stanje njezine kože i kakvi su joj planovi za ljeto, otkrila je za Net.hr.

Kakvi su vam planovi za ovo ljeto? Jeste li već bili na moru ili tek planirate otići?

Ovo ljeto me nije dočekalo sa slobodnim rasporedom, ali i to je dio života – postoje faze kad si na obali i faze kad si na zadatku. Još nisam bila na moru, ali planiram. Ne zato da bih to dijelila, nego da bih se podsjetila da i meni pripada predah. Voljela bih otići u školu surfanja, to mi je već dugo tiha želja. Ima nešto iskonsko u učenju nečeg novog usred prirode koja ne priznaje ego.

Foto: Instagram

Imate li neko posebno mjesto na moru kojem se uvijek rado vraćate?

Imam, ali nisu to destinacije poznate po luksuzu ili popularnosti. To su mjesta gdje mi žive prijatelji, i gdje je važnije s kim piješ kavu nego kakav je pogled s terase. Vratim se zbog njih, zbog razgovora koji nisu za ekran, zbog tišine koja nije neugodna. Ta mjesta imaju puls koji nije ucrtana na karti, nego u odnosima.

Što obavezno nosite sa sobom na plažu – imate li neki svoj ljetni "must-have"?

SPF mi je kao ključ od stana – bez toga ne idem nigdje. Uz to, hidratantna krema, dobra knjiga i neka tanka marama koju koristim za sve. Nekad ubacim i nešto luckasto, poput otkačenog nakita. Balansiram ozbiljnost s podsjetnikom da ljeto nije sezona kontrole.

Volite li se sunčati ili ste od onih koji bježe u hlad?

Više me zanima kako se osjećam nego kako izgledam. Sunce volim, ali s distance. Ne mjerim ljepotu po intenzitetu tena, nego po tome koliko je koža zahvalna što je pošteđena forsiranja. Kad si mlađi, sunce ti je dekor. Kasnije naučiš da ti je zdravlje zapravo najljepši ukras.

Foto: Instagram

Kako izgleda vaša rutina njege lica tijekom ljeta? Imate li neki poseban režim kad ste na moru?

Ljeti njegujem jednostavnost. Koža ima svoj glas, a najviše govori kad joj damo tišinu. Lagana hidratacija, SPF, maske koje više liče na ritual nego na tretman. Šminku tada gotovo potpuno izbacim. I nije to čin hrabrosti, to je čin odmora. I povjerenja.

S obzirom na ranije komplikacije s kožom, kako vam je trenutno lice? Koristite li neku posebnu njegu ili tretman?

Moje lice je prošlo kroz faze koje nisu bile ni lake ni brze. Još uvijek postoji doza opreza. I to nije paranoja, to je odgovornost. Trenutno sam dobro. Ne savršeno, ali iskreno – bolje. Naučila sam čitati kožu kao što čitam sebe. Ne juriti brza rješenja, nego tražiti stabilnost. To mi je postala najvažnija njega.

U jednom ste periodu otvoreno govorili o mentalnom zdravlju i kako su vas problemi s kožom utjecali. Kako ste danas?

Taj me period naučio da ništa u tijelu ne postoji izolirano. Ni bol. Ni oporavak. Koža je tada bila manifestacija svega što se skupljalo – i fizički, i emocionalno. Danas sam mirnija. Ne zato što su svi odgovori tu, nego jer više ne tražim savršenstvo. Mentalna higijena mi je jednako važna kao i fizička. Ne želim da mi lice blista ako duša šuti.

Foto: Instagram

Podvrgnuli ste se faceliftingu. Kako ste zadovoljni rezultatima? Planirate li možda još neki estetski zahvat u budućnosti?

Da, podvrgnula sam se faceliftingu, ali ne iz hira, nego iz nužnosti – kao korekciju posljedica prethodnih grešaka. Ne skrivam to, ali ni ne romantiziram. Zahvalna sam što sam naišla na doktora koji zna slušati, a ne samo gledati. Za budućnost nemam konkretne planove. Sve dok osjećam da odluke dolaze iz zdravog mjesta u meni, ne bojim ih se.

Izlazite li iz kuće bez šminke ili ipak više volite imati barem lagani make-up?

Izlazim. I sa šminkom i bez nje. Volim kad sam njegovana, ali više ne osjećam potrebu da se pokrivam ako sam umorna, blijeda ili nesređena. To sam i dalje ja. Ljepota mi više nije kostim, nego odraz stanja. Šminka zna biti igra – ali mi više nije štit.

POGLEDAJTE VIDEO: Jesu li turbulencije češće zbog klimatskih promjena? Stručnjak pojasnio o čemu se radi