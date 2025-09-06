OTKRIO DETALJE /

Charlie Sheen prvi put progovorio o seksualnim odnosima s muškarcima: 'Okrenuo sam jelovnik...'

Charlie Sheen prvi put progovorio o seksualnim odnosima s muškarcima: 'Okrenuo sam jelovnik...'
Foto: Profimedia

Sheen izravno povezuje početak svojih homoseksualnih iskustava s konzumacijom cracka

6.9.2025.
12:21
Hot.hr
Profimedia
Nekada najplaćeniji televizijski glumac na svijetu, Charlie Sheen (60) po prvi put javno je progovorio o seksualnim iskustvima s muškarcima, javlja People. 

"Godinama sam bio s ženama, i onda sam odlučio 'okrenuti jelovnik'. Više se ne sramim toga. Neću bježati od svoje prošlosti, niti ću dopustiti da ona kontrolira mene", rekao je Sheen pa dodao kako je osjetio olakšanje kada je prvi put javno progovorio o svojoj seksualnosti:

Charlie Sheen prvi put progovorio o seksualnim odnosima s muškarcima: 'Okrenuo sam jelovnik...'
Foto: Profimedia

"Oslobađajuće je. Je*eno oslobađajuće je kad jednostavno pričaš o stvarima. Kao da vlak nije projurio kroz restoran. Kao da klavir nije pao s neba. Nitko nije uletio u sobu i pucao u mene'', rekao je glumac. Sheen izravno povezuje početak svojih homoseksualnih iskustava s konzumacijom cracka. "Tamo je to rođeno. U tom kaosu," iskreno priznaje. Dodaje kako se godinama pokušavao pomiriti s vlastitim postupcima:

Charlie Sheen prvi put progovorio o seksualnim odnosima s muškarcima: 'Okrenuo sam jelovnik...'
Foto: Profimedia

"Pitao sam se - odakle je to došlo? Zašto se dogodilo? A onda sam napokon rekao sebi - pa što onda? Neke stvari bile su čudne, ali mnogo toga je bilo zabavno. I život ide dalje."

Charlie Sheen prvi put progovorio o seksualnim odnosima s muškarcima: 'Okrenuo sam jelovnik...'
Foto: Profimedia

U najtežim razdobljima, kaže, bio je gotovo neprepoznatljiv. Priznaje kako je upravo u tom periodu i zaražen HIV-om, što je dugo pokušavao sakriti.

"Ljudi bi prespavali kod mene, vidjeli lijekove, fotografirali ih, i počeli me ucjenjivati. Isprva sam plaćao. Onda mi je postalo dosta." Sheen je 2015. odlučio javno objaviti da je HIV pozitivan, gostujući u emisiji Today Show. Taj trenutak bio je, kaže, početak istinskog obračuna sa samim sobom.

Charlie SheenHivSeksualni Odnosi
