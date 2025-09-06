Ruben Van Gucht podigao prašinu usred glasina o prekidu: Njegov potez izazvao lavinu reakcija

Otkako je u javnost izašla vijest da domaća atletičarka Blanka Vlašić (41) i njen suprug Ruben Van Gucht (38) prakticiraju otvoreni brak, redovito pune medijske stupce. Također, nedavno se počelo šuškati da je Rubenova veza s belgijskom spisateljicom Charlotte Van Looy došla kraju, s obzirom na to da ga je opratila s Instagrama. Usred glasina o prekidu, belgijski je novinar zaintrigirao brojne pratitelje videozapisom.

Foto: Screenshot/instagram Story

Ruben je u pauzi između snimanja emisije skinuo majicu te pokazao goli torzo, a zatim je majicu vrtio iznad glave te bacio među publiku.

Foto: Screenshot/instagram Story

Iako ga je njegova navodna ljubavnica odlučili otpratiti s društvenih mreža, čini se da Ruben fatalnoj plavuši nije dlučio uzvratiti istom mjerom. Osim što se Charlotte nalazi među ljudima koje prati na Instagramu, također u opisu njegovog profila još uvijek stoji slovo "C".

Foto: Instagram

Podsjetimo, Charlotte je iznenadila javnost nakon što je otkrila da je s Rubenom u romantičnom odnosu već šest godina, a da dijele isti dom već četiri godine. Spisateljica bi nerijetko dijelila trenutke s Rubenom na društvenim mrežama, dok bi Blanka za to vrijeme provodila vrijeme u Splitu sa sinčićem Mondom kojeg je dobila sa suprugom.

Domaća atletičarka još se uvijek nije oglasila vezano uz njihov otvoreni brak, no u posljednje je vrijeme viđena bez zaručničkog prstena. Za razliku od nje, Ruben svoj prsten još uvijek ponosno pokazuje na društvenim mrežama. Ipak, sportski je novinar nedavno otkrio da bračni par više neće dijeliti detalje o svojoj vezi medijima.

POGLEDAJTE VIDEO: Šprajc zamolio, umjetna inteligencija napravila: Vjenčanje Taylor i Travisa na hrvatski način!