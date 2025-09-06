Žanamari ništa ne skriva: Pokazala tijelo iz snova u oskudnom bikiniju i poslala snažnu poruku

Domaća pjevačica Žanamari Perčić (43) redovito očarava zamamnim fotografijama, a posebice u oskudnim izdanjima koja naglašavaju njenu vitku figuru. Domaća zvijezda ne libi se pokazati svoje atribute, ali ni napor koji ulaže da bi postigla vretenasto tijelo kakvo bi mnogi htjeli imati. Pjevačica ni ovo ljeto nije uskratila svoje pratitelje za provokativna izdanja s plaže, no ovaj put, osim njenog bikinija, pozornost je privukla i njena znakovita poruka.

"Svi koji ste mi pisali i pitali me kako sam, nakon onog iskrenog live-a nekidan, hvala vam ljudi. Znači puno vidjeti da me se zbilja sjetite danima poslje i javite se s podrškom. Ništa nije kako izgleda na Instagramu, barem što se tiče glave i srca. To rijetko otvaram jer sam uvijek u stanju pripravnosti i shvatila sam odavno da neće biti onako kako zamislim nego kako svemir odluči. Imam toliko lijepih želja i lijepih snova, nek se ostvare nekom od vas, pa javite kako vam je. Objavljujte svoju sreću i dalje. Hejteri neka hejtaju i zavide. Vi znate koliko suza i borbe ste progutali za to malo sreće", napisala je i dodala da je svojih pola sata mira našla na plutajućem mostu uz brodice.

"Dobila sam ten, ubola se na komadiće drva na mostu, al to sam izvadila kasnije kući. Dva trna mi nista ne mogu. S jednim sam odradila trening jer sam žurila otići pa reko kasnije ću vadit", riječi su Žanamari koja je zahvalna na svom zdravlju, energiji i ljubavi prema sebi. Fotografija je prikupila velik broj poruka podrške, ali i komplimenata na račun izgleda.

"Moj naklon za tekst, nastavi sijati kao što si dosad", "Svaka čast! Zračiš puno pozitivne energije, a usto jako dobro izgledaš", "Želim ti u životu sve posloženo onako kako si tijelo posložila", neki su od komentara brojnih obožavatelja.

Žanamari je godinama poznata kao pjevačica sa snažnim stavom, ali i kao žena kojoj mnogi zavide na izgledu.

