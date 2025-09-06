Slovenski premijer rekao sudbonosno 'da' 19 godina mlađoj influencerici: Vjenčao ih gradonačelnik Ljubljane

Slovenski premijer Robert Golob (58) i njegova partnerica Tina Gaber (39) vjenčali su se subotu poslijepodne u Vili Tartini u Strunjanu, na jadranskoj obali između Izole i Pirana. Vjenčanje je kao matičar predvodio gradonačelnik Ljubljane Zoran Janković, prenijela je slovenska agencija STA.

Vjenčanju su nazočili članovi obitelji i prijatelji bračnog para i bilo je zatvoreno za javnost i medije.

Među gostima su bili članovi Golobove stranke Pokret Sloboda, uključujući zamjenike premijera i ministre Klemena Boštjančiča i Mateja Arčona i predsjednicu Zastupničkog kluba stranke Natašu Avšič Bogovič.

Među poznatijim uzvanicima bili su europska povjerenica za proširenje Marta Kos, poduzetnici Janez Škrabec, Tomaž Subotič i Joc Pečečnik i glavni direktor GEN energije Dejan Paravan. Stranih državnika nije bilo. Golob je prvi slovenski premijer koji se oženio na dužnosti. Mandat mu istječe u proljeće iduće godine.

Golob i Gaber u javnosti su se počeli pojavljivati kao par od veljače 2023.

Gaber je poznata kao influencerica, TV voditeljica i lobistica, aktivna na području zaštite životinja. Godine 2007. je kao studentica sociologije pobijedila na natjecanju za Miss Hawaiian Tropic Slovenije 2008. u Ljubljani.

