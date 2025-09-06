Ella Dvornik podijelila obiteljski trenutak s kćerkicama: 'Bože, kako je narasla'

Hrvatska influencerica Ella Dvornik (34) nedavno je iznenadila pratitelje otkrivši da njene kćerkice, Balie Dee (7) i Lumi Wren (5), ne žive s njom u Zagrebu, već u Istri sa svojim ocem Charlesom Pearceom (47). Naime, Ella je odgovarala na upite obožavatelja i objasnila da s britanskim poduzetnikom ima podijeljeno skrbništvo, što znači da vidi svoje kćerkice svaki drugi tjedan te tada boravi s bivšim suprugom te djevojčicama u njihovoj obiteljskoj kući u Balam. Kći preminulog glazbenika Dine Dvornika sada je na društvenim mrežama pokazala kako se zabavlja s kćerkicama, pritom istaknuvši da je jedna od njih uistinu narasla.

Foto: Screenshot/instagram Story

"Nije dosta igrati - treba gledati kako drugi igraju dok ti igraš", napisala je Ella uz prizor gdje se vidi kako se djevojčice zabavljaju videograma, no nije pokazala njihovo lice, s obzirom na to da tijekom procesa razvoda ne objavljuje fotografije svojih djevojčica.

"Bože, kako je narasla tako", dodala je domaća influencerica, zaintrigiravši pratitelje koji već dugo nisu vidjeli Balie i Lumi.

"Ovo je najveći apsurd ikad, ali čisto da znate da i to postoji. Kad je mojih sedam dana ja ih provodim u istoj kući s bivšim suprugom i kćerima. Dakle, sedam dana živimo svi zajedno svaki drugi tjedan, sretna obitelj. Mogu se rugati ovome jer ni meni ni njemu nije to drago, ali tako su stavili", objasnila je Ella ranije. Također, otkrila je da je novi datum ročišta njene brakorazvodne parnice za šest mjeseci, što joj nije lako palo jer proces razvoda traje više od dvije godine.

Ipak, Ella već neko vrijema na društvenim mrežama pokazuje da je sretna u ljubavi. Objavila je više fotografija sa svojim misterioznim muškarcem, koji je zadobio nadimak "Meštar", ali dosad nije otkrila njegov identitet. Prema riječima izvora za Zagreb.info, radi se o zagrebačkom reperu Marinu Hučiću, umjetničkog imena "Geralt iz Rivije (GiR)".

