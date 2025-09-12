Ava Karabatić podijelila potresnu objavu: 'Vrijeme prolazi, ali nedostajanje ne jenjava'
Ava je pokojnom ocu posvetila dirljive riječi
Bivša reality zvijezda i spisateljica Ava Karabatić (37) prije tri mjeseca doživjela je bolan gubitak. Njen otac Ivica preminuo je u 59. godini nakon srčanog udara, a Ava se nerijetko prisjeća svog oca i posvećuje mu emotivne objave na društvenoj mreži.
Na svom Instagram profilu, Ava je podijelila video u kojem se izmjenjuju fotografije na kojima je s ocem, a pokojnom tati posvetila je dirljive riječi.
"Tri mjeseca bez oca, a osjećaj praznine je isti kao prvog dana. Vrijeme prolazi, ali nedostajanje ne jenjava, ostaje u svakom dahu, u svakoj uspomeni i u tišini koja preglasno govori. Tata, voli te tvoja Avica", napisala je.
Podsjetimo, u kolovozu 2024. godine Ivica je doživio zatajenje srca i završio u bolnici. Njegovo zdravstveno stanje bilo je ozbiljno, a srce mu je radilo s tek 25 % kapaciteta. Nakon ugradnje stenta i nekoliko operacija, nažalost, srce ipak nije izdržalo.
