Ava Karabatić podijelila potresnu objavu: 'Vrijeme prolazi, ali nedostajanje ne jenjava'

Bivša reality zvijezda i spisateljica Ava Karabatić (37) prije tri mjeseca doživjela je bolan gubitak. Njen otac Ivica preminuo je u 59. godini nakon srčanog udara, a Ava se nerijetko prisjeća svog oca i posvećuje mu emotivne objave na društvenoj mreži.

Na svom Instagram profilu, Ava je podijelila video u kojem se izmjenjuju fotografije na kojima je s ocem, a pokojnom tati posvetila je dirljive riječi.

"Tri mjeseca bez oca, a osjećaj praznine je isti kao prvog dana. Vrijeme prolazi, ali nedostajanje ne jenjava, ostaje u svakom dahu, u svakoj uspomeni i u tišini koja preglasno govori. Tata, voli te tvoja Avica", napisala je.

Podsjetimo, u kolovozu 2024. godine Ivica je doživio zatajenje srca i završio u bolnici. Njegovo zdravstveno stanje bilo je ozbiljno, a srce mu je radilo s tek 25 % kapaciteta. Nakon ugradnje stenta i nekoliko operacija, nažalost, srce ipak nije izdržalo.

