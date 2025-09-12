Emir Aličković otkrio sve o solo karijeri i putovanjima: 'To je izazov koji me gura naprijed'

Emir Aličković (29), poznatiji kao Emir Lapsus, bivši je član popularnog Lapsus benda, a prošle je godine odlučio započeti solo karijeru. U intervjuu za Net.hr, otkrio nam je detalje o svom privatnom životu, pripremama za brak, putovanjima, izazovima solo karijere, ali i novim projektima na kojima trenutačno radi.

Nedavno ste spomenuli da planirate brak sljedeće godine. Možete li podijeliti više o tome i o vašoj partnerici? Kako je izgledao vaš put?

Istina je, planiram brak sljedeće godine i vrlo sam sretan zbog toga. Moja partnerica i ja smo prošli kroz mnogo lijepih, ali i teških trenutaka zajedno, i upravo su ti trenuci učvrstili našu vezu. Ona je osoba koja me smiruje i drži čvrsto na zemlji, a u isto vrijeme me podržava u svemu što radim. Naš put nije bio uvijek lagan, ali upravo zbog toga danas imamo odnos pun povjerenja i ljubavi.

Kako balansirate između profesionalnog života i osobnih odnosa? Je li to izazovno?

Iskreno, izazovno je. Glazba uzima ogroman dio mog vremena, od studija i nastupa do putovanja. No, naučio sam da moram odvojiti vrijeme za privatni život jer bez toga nema ni prave sreće. Kada sam kod kuće, trudim se maksimalno posvetiti partnerici i obitelji, kako bih nadoknadio sve trenutke koje propuštam zbog posla.

Može se primijetiti da često putujete na razne destinacije – Dubai, Turska... Koje vam je putovanje u zadnje vrijeme najdraže i zašto?

Bilo je stvarno mnogo putovanja, ali u zadnje vrijeme najdraže mi je bilo putovanje na Bali. Tamo sam osjetio potpuno drugačiju kulturu, mir i posebnu energiju. To mi je trebalo kao bijeg od svakodnevnog tempa i prilika da se resetiram.

Imate li neko mjesto na svijetu koje biste posebno voljeli posjetiti i zašto?

Definitivno Japan. Fascinira me njihova kultura, disciplina, spoj tradicije i moderne tehnologije. Mislim da bih tamo mogao puno toga naučiti i doživjeti nešto potpuno novo.

Započeli ste solo karijeru prošle godine. Koje su prednosti i mane solo karijere u usporedbi s radom u bendu?

Prednost solo karijere je što imam potpunu slobodu da stvaram glazbu onako kako je osjećam, bez kompromisa. Svaka pjesma nosi moj osobni pečat. Mana je što sam sada sam odgovoran za sve, od glazbe do organizacije. No, to je ujedno i izazov koji me gura naprijed.

Imate li neke nove projekte na kojima radite?

Naravno, uvijek radim na novim pjesmama. Uskoro izlazi nekoliko projekata na koje sam jako ponosan. Ne želim još sve otkriti, ali mogu reći da će publika osjetiti nešto novo, a opet prepoznatljivo za mene. Također radim na nekim idejama izvan glazbe, ali o tome ću pričati kada dođe pravo vrijeme.

