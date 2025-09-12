Simona Mijoković se povlači s društvenih mreža: 'Odlazim u tišinu'

Bivša reality zvijezda Simona Mijoković (41) često na društvenim mrežama dijeli duhovne objave i trenutke iz svakodnevice, no sada je svojim pratiteljima otkrila da se povlači.

Simona je najavila kako će deaktivirati svoje profile na Facebooku i Instagramu te pojasnila razlog odluke.

Foto: Instagram

"Hvaljen Isus i Marija, predragi prijatelji, danas ću deaktivirati svoj profil, odlazim u molitvu i tišinu da ne bi netko mislio da sam ga blokirala. Mir i dobro uz obilje Božjeg blagoslova. Isto vrijedi i za Instagram, ne brinite, sve je dobro, Gospodin čini nešto novo. Mir i dobro", poručila je Simona.

Foto: Ivana Ivanovic/pixsell

Podsjetimo, Simona je majka petero djece – kćeri Gabrijele, Zvjezdane i Amalije te sinova Joshue i Michaela – i ne prikazuje ih na društvenim mrežama. Nedavno je otkrila razloge svoje odluke.

"Puno sam o tome razgovarala i sa svećenicima, posebno onima koji me prate uz duhovnika, a posebno me blagoslovio u toj odluci i egzorcist, pater Petar (koji mi je itekako rekao kako je 'eksponiranje fotografijama' na internetu malodobne djece – i to djece koja još nisu pod zaštitom svih sakramenata – jako opasno za njihov duh!)", poručila je.

