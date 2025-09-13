Procurili detalji sa svadbe Lejdi Perković: Thompson s ponosom gledao nećakinju i zapjevao

Influencerica Meri Goldašić (31) podijelila je na svom Instagram profilu dio atmosfere sa svadbe nećakinje pjevača Marka Perkovića Thompsona (58), Lejdi Perković i plesača Ivana Jarneca.

Snimka prikazuje mladence koji su u dvoranu došli veseli te nisu prestali plesati, a Lejdi je pozvala goste da i oni zapjevaju s njima. Meri je također objavila fotografiju sretne mladenke te je napisala kratko: "Lutka."

Vjenčanje godine

Kći Dražena Perkovića, koja je dugo bila izvan medijskog fokusa, sudbonosno "da" izrekla je svom partneru u petak u Zagrebu. Bračni par se upoznao na Špancirfestu u Varaždinu.

Lejdi je zablistala u dugoj čipkastoj vjenčanici, a kroj je dodatno naglasio njezinu vitku figuru.

Na svadbi je bio i pjevač Marko Perković Thompson koji nije mogao skrivati oduševljenje i ponos gledajući svoju nećakinju kako pleše na vjenčanju, na njezin najvažniji dan.

Kada je Thompson zapjevao jedan od svojih najvećih hitova ''Samo je ljubav tajna dvaju svjetova'', mladenci su ispred pozornice zaplesali.

''Kad ti striko zapjeva...'', ''Predivno!'', ''Sretno Lejdi i Ivan'', glasili su neki od komentara.

Podsjetimo, mladenka je ranije otkrila da će imati i drugo slavlje u Dalmaciji, a sama priprema vjenčanja išla je glatko.

"Zanimljivo je što sam vjenčanicu odabrala među prvim stvarima kada smo krenuli organizirati. Vrlo brzo i odlučno. Probala sam par vjenčanica i kada sam nju obukla rekla sam: 'to je to'", otkrila nam je Lejdi nedavno.

Iako organizacija vjenčanja zna biti zahtjevna, Lejdi je preuzela glavnu ulogu. "Možemo se svi složiti da su mladenke uključenije oko organizacije vjenčanja. Ipak smo mi te koje od malena sanjamo o tom danu. Ali ne mogu reći da Ivan nije uključen, on želi da bude modernije, a ja tradicionalnije, pa se nađemo na nekoj sredini uz dogovor", poručila nam je.

