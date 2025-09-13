Poznata vizažistica otkrila je kako izgledati neodoljivo ove jeseni: 'Pravilo je da nema pravila'

Jesen je mnogima omiljeno godišnje doba, a za vizažisticu Ines Jarak (37) iz Mostara – svakako jako zanimljivo razdoblje kad je u pitanju šminka. U razgovoru za Net.hr otkrila nam je koje boje i proizvodi dominiraju ovom sezonom, na što posebno treba paziti u hladnijim danima te zašto vjeruje da je osobni stil važniji od bilo kojeg trenda. Ines je s nama podijelila i nekoliko praktičnih savjeta za sve one koji vole suptilan look, ali žele ostati u korak s trendovima. Na kraju, kroz brza ILI-ILI pitanja, saznali smo i njezine osobne jesenske favorite.

Foto: Instagram

Koje boje smatrate "must-have" izborom za ovu jesen u šminkanju?

Kada govorimo o make-up trendovima za moje inače najdraže godišnje doba – jesen – ove godine vlada izražavanje osobnog stila, i moram priznati da me to jako veseli.

Postoji li neki trend koji je popularan, ali ga Vi osobno ne biste preporučili i zašto?

Ove jeseni isprepliću se toplina – nijanse karamele, bronce, meda, usne u nježno rozim ili terakota tonovima – i s druge strane dramatičnost i sofisticirani detalji u boji, što čini make-up dinamičnim i slobodnim.

Foto: Instagram

Koji jesenski trend, po Vašem mišljenju, najbolje funkcionira za svakodnevni look, a koji je više prikladan za večernje prilike?

Kao "must-have" bih istaknula – uvijek birajte između naglašenih očiju ili usana. Ako naglašavate oči, neka to bude tuš u skladu s vašim stilom i ukusom, a ako su u fokusu usne, neka to budu nijanse crnog vina, šljive, bordo... Ove jeseni također je naglasak na sjajnim usnama.

Što biste savjetovali osobama koje ne vole nositi puno šminke, ali žele izgledati u trendu?

Jednom sam rekla da nisam tip osobe koja slijepo prati trendove – zato uzmite ono što vam odgovara i uvijek slušajte sebe; sve ovo su samo smjernice. Ako ne volite šminku, a ipak želite biti u trendu, dovoljno je malo korektora (u nijansi što sličnijoj vašoj koži – ne birajte presvijetle tonove), malo tekućeg rumenila koje ćete razmazati prstima, nekoliko slojeva maskare (jer za mene su oči nešto posebno i volim ih naglasiti), te na kraju vaš omiljeni sjaj za usne. Spremne ste osvojiti još jedan dan.

Foto: Instagram

Koji je najčešći make-up fail koji primjećujete kod klijentica tijekom jesenskih mjeseci?

Najčešća greška koju primjećujem je kada se zanemari njega i tip kože. Tada dolazi do pogrešaka koje se teško „opraštaju“. Highlighter ne ide na masnu kožu i proširene pore, a ni puderi sa sjajem. U tim slučajevima držimo se mat varijanti. Kod normalne kože vrijedi suprotno – mnogo sjaja jer je tekstura kože divna, a njega mora biti prioritet broj jedan.

Postoji li jedan proizvod za koji smatrate da bi ga svatko trebao imati u torbici ove jeseni?

Jedan proizvod koji bi svaka žena trebala imati u torbici ove jeseni je kvalitetan balzam za usne. Bilo da je u obliku sjaja ili balzama, rekla bih – obavezno. Hladniji dani su pred nama, i treba se pripremiti. Nema ništa ljepše od njegovane kože i nježnih, mekih usana.

Foto: Instagram

Svijetli ili tamni ruž ove jeseni?

Tamni.

Mat ili sjajni finiš na usnama?

Sjaj.

Topli ili hladni tonovi sjenila?

Trend diktira za ovu jesen hladne nijanse, ali ja sam osobno uvijek za tople nijanse sjenila.

Foto: Instagram

Umjetne trepavice ili samo maskara?

Maskara ako imate jako dobre trepavice uz dobar uvijač. Ali ako nemate uvijek možete “dodati “ neke prirodnije trepavice ili snopić na krajeve da naglasite oči.

Full glam ili prirodan izgled?

I jedno i drugo ovisno o prigodi. Za svaki dan definitivno prirodan izgled, ali za određene posebne prilike definitivno Full glam.

Kremasti proizvodi ili pudrasti?

Ja sam i za kremaste i pudraste proizvode uz pravilan redoslijed.

Foto: Instagram

Naglašene oči ili naglašene usne?

Pravilo je da pravila nema, a jedino nepisano, ali iznimno važno pravilo glasi: najvažnije je da se tebi dopada i da se osjećaš dobro. Taj glow nema zamjenu i nijedan trend mu nije konkurencija.

POGLEDAJTE VIDEO: Meteorolog otkrio s kakvim vremenom ulazimo u novu školsku godinu