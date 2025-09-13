Oglasio se suprug Simone Mijoković: 'U cijelom životu spavao sam s jednom ženom'

Bivša supruga nekadašnje reality zvijezde Ante Gotovca, Simona Mijoković već godinama živi daleko od medijske pozornosti te svakodnevicu provodi u Linzu sa suprugom Stanislavom i njihovom djecom. Par se vjenčao 2016. u crkvi Blažene Djevice Marije u Stenjevcu, a ranije ove godine proslavili su devetu godišnjicu braka.

U intervjuu za Zagreb.info, suprug Simone Mijoković pričao je o prvom braku u kojem je dobio dvoje djece, ali i bogatstvu.

''Ja sam radnik i Bogu hvala na tome. Nisam poduzetnik, nemam imanja ni bogatstva. Zdrav sam, a sijede vlasi nemamo u obitelji", rekao je Stanislav za istoimeni medij pa se osvrnuo i na ljubavni život prije Simone: 'Dva puta sam je primao nazad, no 2007. otišla je po treći put. Sedam godina sam bio sam, a poništenje braka dobio sam 2015. godine. U cijelom životu spavao sam s jednom ženom i sad sam u braku s drugom ženom, mojom predivnom Simonom Mijoković.''

Podsjetimo, Simona je majka petero djece – kćeri Gabrijele, Zvjezdane i Amalije te sinova Joshue i Michaela – i ne prikazuje ih na društvenim mrežama. Nedavno je otkrila razloge svoje odluke.

"Puno sam o tome razgovarala i sa svećenicima, posebno onima koji me prate uz duhovnika, a posebno me blagoslovio u toj odluci i egzorcist, pater Petar (koji mi je itekako rekao kako je 'eksponiranje fotografijama' na internetu malodobne djece – i to djece koja još nisu pod zaštitom svih sakramenata – jako opasno za njihov duh!)", poručila je Simona.

Također, nedavno je na društvenim mrežama izjavila kako će deaktivirati svoje profile na Facebooku i Instagramu te pojasnila razlog odluke.

''Ne brinite, sve je dobro, Gospodin čini nešto novo. Mir i dobro", poručila je Simona.

