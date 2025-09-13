Tjedan mode u New Yorku: Prozirna haljina Dakote Johnson podigla prašinu, a evo što su odjenuli ostali

Tjedan mode u New Yorku 2025. započeo je 11. rujna i trajat će do 16. rujna. Najveća imena modne i zabavne industrije stigla su u grad na revije koje i ove godine privlače globalnu pažnju.

Na događanju su viđene brojne poznate osobe, a u našoj galeriji smo izdvojili glumicu Dakotu Johnson koja se pojavila u prozirnoj crnoj haljini i glumicu Katie Holmes (46) koja je nosila outfit u žarko crvenoj boji. Njihove pojave nisu prošle nezapaženo.

Zavirite u galeriju i pogledajte tko je sve bio ondje i što se nosilo na jednom od najvažnijih modnih događaja godine.