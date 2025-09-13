Udala se bivša manekenka Kim Kosanović: Nakon moždanog udara učila je hodati, ovako izgleda danas
Kim Kosanović udala se za dugogodišnjeg partnera Brunu
Nekadašnja manekenka Kim Kosanović koja je domaćoj javnosti poznata i po svojoj teškoj životnoj borbi je u subotu 6. rujna ušla u bračne vode. Udala se za dugogodišnjeg partnera Brunu Soldu, a na Facebooku je objavila fotografije s vjenčanja, a čestitke joj stižu sa svih strana.
U nastavku pogledajte fotografije koje je objavila Kim.
Kim su mnogi pamtili još s početka karijere kada je slovila za jedno od najperspektivnijih imena domaće mode. Ovako je izgledala 2013. godine kada je pobjedila na natjecanju The Look Of The Year.
Teška životna priča
Život Kim Kosanović se promijenio 2017. godine kada je s 22 godine iznenada pala u komu zbog malformacije mozga. U komi je bila dva tjedna, a liječnici nisu davali dobre prognoze. Šanse za oporavak bile su minimalne, te je ponovno učila hodati.
Početkom ove godine je povodom Dana crvenih haljina u razgovoru s nama opisala što je sve morala promijeniti u svakodnevici nakon moždanog udara.
"Ne prevelike. Jedino što nisam smjela bilo je piti alkohol. Prvo vrijeme se nisam smjela baviti ni nekim težim i napornijim fizičkim aktivnostima. Zapravo, uzrok mog moždanog udara bio je puknuće malformacije na mozgu, što sam operirala pa je sam uzrok zapravo uklonjen", rekla nam je Kim u veljači ove godine, a što nam je još rekla tada, pročitajte OVDJE.
