Udala se bivša manekenka Kim Kosanović: Nakon moždanog udara učila je hodati, ovako izgleda danas

Nekadašnja manekenka Kim Kosanović koja je domaćoj javnosti poznata i po svojoj teškoj životnoj borbi je u subotu 6. rujna ušla u bračne vode. Udala se za dugogodišnjeg partnera Brunu Soldu, a na Facebooku je objavila fotografije s vjenčanja, a čestitke joj stižu sa svih strana.

U nastavku pogledajte fotografije koje je objavila Kim.

Kim su mnogi pamtili još s početka karijere kada je slovila za jedno od najperspektivnijih imena domaće mode. Ovako je izgledala 2013. godine kada je pobjedila na natjecanju The Look Of The Year.

Foto: Tomislav Miletic/pixsell

Teška životna priča

Život Kim Kosanović se promijenio 2017. godine kada je s 22 godine iznenada pala u komu zbog malformacije mozga. U komi je bila dva tjedna, a liječnici nisu davali dobre prognoze. Šanse za oporavak bile su minimalne, te je ponovno učila hodati.

Početkom ove godine je povodom Dana crvenih haljina u razgovoru s nama opisala što je sve morala promijeniti u svakodnevici nakon moždanog udara.

"Ne prevelike. Jedino što nisam smjela bilo je piti alkohol. Prvo vrijeme se nisam smjela baviti ni nekim težim i napornijim fizičkim aktivnostima. Zapravo, uzrok mog moždanog udara bio je puknuće malformacije na mozgu, što sam operirala pa je sam uzrok zapravo uklonjen", rekla nam je Kim u veljači ove godine, a što nam je još rekla tada, pročitajte OVDJE.

