Sharon Osbourne se prvi put oglasila nakon suprugove smrti: 'Još uvijek mi je teško'

Sharon Osbourne (72) po prvi je put javno progovorila nakon smrti supruga, legendarnog glazbenika Ozzyja Osbournea. Na Instagramu je u subotu podijelila emotivnu poruku u kojoj se zahvalila obožavateljima na podršci u teškim trenucima.

Frontmen grupe Black Sabbath preminuo je 22. srpnja u 76. godini, a pokopan je na imanju obitelji u Buckinghamshireu u Engleskoj.

Sokolarstvo joj pomaže

Sharon je uz video u kojem se vidi kako se bavi sokolarstvom, novim hobijem, napisala dirljiv tekst o pronalaženju snage nakon gubitka.

"Još uvijek mi je teško pronaći riječi kojima bih opisala svoju zahvalnost za svu ljubav i podršku koju mi pružate na društvenim mrežama", poručila je Sharon u dirljivoj objavi te dodala kako su joj poruke i komentari pratitelja bili utjeha tijekom mnogih besanih noći.

Naglasila je kako je iskustvo s pticama grabljivicama posebno jer se odnos s njima, kako je objasnila, gradi isključivo na povjerenju. "One će odabrati hoće li sletjeti na vas samo ako osjete da ste sigurni i da se ne bojite", napisala je Sharon, dodavši koliko joj je ta povezanost značila.

Na kraju se obratila obožavateljima: "Volim vas sve i od srca vam zahvaljujem na nevjerojatnoj količini ljubavi koju mi i dalje šaljete."

Foto: Profimedia

Kelly Osbourne (40) otkrila je kako je posjet sokolarskom centru u Cornwallu njezinoj majci donio prijeko potrebnu utjehu nakon Ozzyjeve smrti. Na društvenim mrežama podijelila je videozapis u kojem Sharon pruža ruku, dok joj se sokol spušta s glave ravno na dlan kao i sove.

"Danas sam mamu upoznala sa sokolarstvom i oduševila se!", napisala je Kelly te zahvalila osoblju centra na srdačnom gostoprimstvu.

Na službenom profilu Ozzyja Osbournea objavljena je fotografija s jednog od njegovih nastupa uz poruku: "Ne želim reći zbogom. Kada to učinim, bit ćete dobro. Uostalom, sve sam to činio zbog vas."

Vijest o smrti Ozzyja Osbournea ražalostila je obožavatelje i kolege glazbenike diljem svijeta. Osbourne je bolovao od Parkinsonove bolesti, a službeni uzrok smrti naveden je kao kombinacija srčanog zastoja, infarkta miokarda, koronarne bolesti te komplikacija povezanih s Parkinsonovom bolešću, piše Daily Mail.

POGLEDAJTE VIDEO: Svijet se oprašta od legendarnog Ozzyja Osbournea: 'Ostavio je veliko naslijeđe'