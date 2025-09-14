Mama bivšeg hajdukovca svima začepila usta: 'Sramota za jednu majku da se tako snima? Prestanite...'
Renata Lovrinčević Buljan reagirala na prozivke pratitelja
Kondicijska trenerica Renata Lovrinčević Buljan (49), majka bivšeg Hajdukovog vratara Borne Buljana (20), našla se na meti kritika nakon što je na Instagramu objavila fotografije u kupaćem kostimu. Dio pratitelja prozvao ju je zbog poza i odjeće, no ona je onima koji su je napali odlučila odgovoriti putem objave na Instagram storyju.
''Sramota za jednu majku da se tako snima? Ljubim sve i razumijem. Nemojte se ljutiti, duša i srce su najvažniji. Ja sam trener, vi niste i ne morate pokazivati tijelo kao ja. Ja ću vam željeti pokazati zdravo tijelo nastalo godinama rada na drugim ljudima, kuhanjem i širenjem ljubavi oko sebe", stoji u njezinoj objavi na Instagramu.
Pored druge fotografije na kojoj pozira u kupaćem kostimu narančaste boje, naglasila je da žene u kupaćem kostimu ne treba tretirati kao da su gole:
"Prestanite o ženama u kupaćem kostimu govoriti kao da su gole. Nitko nije nijednom muškarcu u kupaćim hlačicama rekao da sramoti svoju djecu. Da objasnimo, na plaži se svi gledamo, jesu li bolje žene koje idu na plažu s manje ljudi od onih s više ljudi. Instagram je samo veća plaža od tvoje. Ja sam profesor i posao mi je da vas učim najbolje što znam o zdravom životu. Dio toga je ne daj na sebe i svoj put."
Podsjećamo, Renata je majka bivšeg igrača Hajduka, Borne Buljana koji je u 2025. godini počeo igrati za slovenski klub Bravo.
POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: NATO je udario šakom o stol, započela je misija 'Istočni stražar': Evo što to znači za Europu