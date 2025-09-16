Emotivna strana zagrebačkog gradonačelnika: 'Izveo mamu na koncert'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević (43) izveo je svoju majku na veliki koncert posvećen Gabi Novak, Arsenu Dediću i Matiji Dediću, održan u srcu Zagreba. Na društvenim mrežama podijelio je video i napisao:

"Izveo mamu na koncert za Gabi Novak, Arsena i Matiju Dedića, uživali smo zajedno s brojnim sugrađanima"

Foto: Instagram

Podsjetimo, koncert je održan na Strossmayerovu trgu i okupio je više od 60 izvođača, među kojima su bili Zdenka Kovačiček, Darko Rundek, Tamara Obrovac i Jasna Zlokić. Publika je pjevala uz hitove poput Pamtim samo sretne dane, Moderato Cantabile, Kuća za ptice i Ono sve što znaš o meni.

Tomašević je istaknuo da je program zamišljen kao glazbeni mozaik, koji spaja bezvremenske pjesme Arsena Dedića, vječne melodije Gabi Novak, Arsenove recitale i jazz kompozicije Matije Dedića.

