Marijana i Ivica Puljak slave 30. godišnjicu braka: 'Mi se još uvijek slažemo'

Političarka i saborska zastupnica Marijana Puljak (54) te njezin suprug, bivši gradonačelnik Splita Ivica Puljak (56) slave tri desetljeća bračnog života. Povodom okrugle godišnjice, Marijana je na svom Facebook profilu podijelila emotivne fotografije s njihova vjenčanja, održanog 16. rujna 1995. godine, kao i fotografiju neba snimljenu nad Splitom na dan njihove svadbe.

"16. 9. 1995. 30 godina mlađi i (skoro) toliko kila lakši. Zvijezde su se ovako posložile na nebu taj dan, a mi se još uvijek slažemo", napisala je.

Nižu se čestitke

Brojni pratitelji nizali su čestitke u komentarima.

"Barem još toliko vam želim", "Čestitam vam! Neka vam je i dalje sretno", "Želim vam puno više zajedničkih dana i noći, puno više zajedničkog godišnjeg odmora, putovanja, da mi budete još bezbroj godina zajedno u ljubavi, zdravlju i sreći", pisali su fanovi.

Podsjetimo, njihova ljubavna priča započela je tijekom studentskih dana na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB) u Splitu, gdje su se upoznali kao mladi studenti. Od tada, kroz zajednički život, obitelj i politički angažman, ostali su nerazdvojni.

Marijana i Ivica imaju troje djece – kćeri Emu i Ivu te sina Tomu, a iako su često zauzeti poslom, obitelj im je na prvom mjestu.

"Najromantičniji trenuci su mi uvijek oni spontani, kada netko učini nešto iz srca, bez velike pompe. Zajednička putovanja posebno su mi draga jer volim istraživati nova mjesta s voljenima. Moram priznati da već nekoliko godina nismo našli vremena za neka duža putovanja zajedno i to mi već pomalo nedostaje. Nadam se da će ove godine biti prilike", otkrila nam je Marijana nedavno.

