Nasljednica prijestolja zablistala na balkonu palače: Tko je lijepa nizozemska princeza?
Voli čitati i jahati svog konja
Na svečanoj ceremoniji Prinsjesdag kralj Willem-Alexander održao je godišnji govor nizozemskom parlamentu, u kojem je predstavio planove vlade i državni proračun za narednu godinu. Ceremonija se održava treći utorak u rujnu, a ove godine govor je održan u Koninklijke Schouwburgu u Hagu.
Kralja su pratili kraljica Máxima, princ Constantijn, princeza Laurentien i njihova djeca, a posebnu pažnju javnosti privukla je princeza Amalia, nasljednica prijestolja Nizozemske, koja se elegantnim izgledom posebno istaknula među prisutnima.
Ako ne znate, princeza Amalia ima 21 godinu. Unatoč svojoj mladosti, već sudjeluje u brojnim službenim događanjima i pokazuje velik interes za društvene i ekološke teme.
Hobiji su joj čitanje, ples i jahanje, a u javnosti često plijeni pažnju elegancijom i suzdržanom pojavom, što je posebno bilo vidljivo na ovogodišnjem Prinsjesdagu u Hagu.
