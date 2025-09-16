Nasljednica prijestolja zablistala na balkonu palače: Tko je lijepa nizozemska princeza?

Na svečanoj ceremoniji Prinsjesdag kralj Willem-Alexander održao je godišnji govor nizozemskom parlamentu, u kojem je predstavio planove vlade i državni proračun za narednu godinu. Ceremonija se održava treći utorak u rujnu, a ove godine govor je održan u Koninklijke Schouwburgu u Hagu.

Kralja su pratili kraljica Máxima, princ Constantijn, princeza Laurentien i njihova djeca, a posebnu pažnju javnosti privukla je princeza Amalia, nasljednica prijestolja Nizozemske, koja se elegantnim izgledom posebno istaknula među prisutnima.

Foto: Profimedia

Ako ne znate, princeza Amalia ima 21 godinu. Unatoč svojoj mladosti, već sudjeluje u brojnim službenim događanjima i pokazuje velik interes za društvene i ekološke teme.

Hobiji su joj čitanje, ples i jahanje, a u javnosti često plijeni pažnju elegancijom i suzdržanom pojavom, što je posebno bilo vidljivo na ovogodišnjem Prinsjesdagu u Hagu.

