IMA 21 GODINU /

Nasljednica prijestolja zablistala na balkonu palače: Tko je lijepa nizozemska princeza?

Nasljednica prijestolja zablistala na balkonu palače: Tko je lijepa nizozemska princeza?
Foto: Profimedia

Voli čitati i jahati svog konja

16.9.2025.
18:02
Hot.hr
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Na svečanoj ceremoniji Prinsjesdag kralj Willem-Alexander održao je godišnji govor nizozemskom parlamentu, u kojem je predstavio planove vlade i državni proračun za narednu godinu. Ceremonija se održava treći utorak u rujnu, a ove godine govor je održan u Koninklijke Schouwburgu u Hagu.

Kralja su pratili kraljica Máxima, princ Constantijn, princeza Laurentien i njihova djeca, a posebnu pažnju javnosti privukla je princeza Amalia, nasljednica prijestolja Nizozemske, koja se elegantnim izgledom posebno istaknula među prisutnima.

Nasljednica prijestolja zablistala na balkonu palače: Tko je lijepa nizozemska princeza?
Foto: Profimedia

Ako ne znate, princeza Amalia ima 21 godinu. Unatoč svojoj mladosti, već sudjeluje u brojnim službenim događanjima i pokazuje velik interes za društvene i ekološke teme.

Hobiji su joj čitanje, ples i jahanje, a u javnosti često plijeni pažnju elegancijom i suzdržanom pojavom, što je posebno bilo vidljivo na ovogodišnjem Prinsjesdagu u Hagu.

POGLEDAJTE VIDEO: NAJAVA BESLAGIC U AUSTRALIJI 

NizozemskaPrincezaKraljevska Obitelj
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
IMA 21 GODINU /
Nasljednica prijestolja zablistala na balkonu palače: Tko je lijepa nizozemska princeza?