FBI dignut je na noge: Nizozemska princeza žrtva je zastrašujuće pornografije

Princeza Catharina-Amalia (21) iz Nizozemske postala je žrtvom zastrašujućeg napada pomoću "deepfake" pornografije. Ova 21-godišnja prijestolonasljednica našla se u manipuliranim videima koji su šireni na web stranicama poput MrDeepFakes, prema izvještaju norveških medija. U videima je njezino lice montirano na tijela glumica, stvarajući intimne snimke koje su obmanjivale gledatelje.

Vlasti u Nizozemskoj i FBI surađuju u gašenju tih web stranica, a osim Amalie, u videima je bilo još 70 nizozemskih žena.

Ovo nije prvi put da je Amalia napadnuta na internetu. Još 2022. godine bila je meta sličnih napada, zbog čega je o temi "deepfake" tehnologije pisala u sklopu svojih studija na Sveučilištu u Amsterdamu.

Nizozemske vlasti tvrde da je stvaranje takvog sadržaja kazneno djelo i osoba može biti kažnjeno do godine dana zatvora. Iako istraga još traje, dosad nije bilo uhićenja.

Amalia, koja je prvo u nasljednom redu za prijestolje, ima podršku svojih roditelja, kralja Willema-Alexandera i kraljice Maxime. Nakon prijetnji otmicama od strane organiziranih kriminalnih skupina, Amalia je neko vrijeme živjela u Španjolskoj. Zbog toga je bila prisiljena napustiti studije u Amsterdamu, a premijer Mark Rutte izrazio je zabrinutost za njezinu sigurnost.

