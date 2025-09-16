Budući tata ne miruje: Glumac iz 'Sjena prošlosti' uređuje sobicu za bebu

Glumac Marko Petrić (38), kojeg gledamo u seriji Sjene prošlosti u ulozi Mire, na Instagramu je pokazao kako teku pripreme za dolazak prinove.

Foto: Instagram

Njegova supruga objavila je kolaž fotografija na kojima se vidi kako sa Tinom kod kuće farba zidove i sastavlja dječji namještaj za dječju sobu.

"Odabrali smo ime i to me jako veseli. To je možda najvrjednija i najvažnija stvar u mom životu", rekao je Marko ranije za RTL.hr.

Podsjetimo, Marko i Tina vjenčali su se u rujnu 2023. nakon dugogodišnje veze. Iako privatnost uglavnom čuvaju za sebe, povremeno podijele zajedničke trenutke na društvenim mrežama.

Ako želite nastaviti pratiti Marka na malim ekranima, novu sezonu serije Sjene prošlosti gledajte od ponedjeljka do petka u 20:15 na RTL-u, a epizode su dostupne i 24 sata ranije na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Predsjednik Nadzornog odbora Dinama nakon povijesnog dana: 'Počinje novo Dinamovo proljeće'