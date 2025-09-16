Zaručila se na Baliju, a na djevojačkoj proslavi u bijeloj haljini uskočila u bazen

Influencerica Martina Filić (23), poznata iz RTL-ova showa Superpar, na društvenim je mrežama podijelila fotografije s djevojačke proslave.

„Maštala sam o ovom danu… Moje najdraže žene i ja. Sretna sam što vas imam“, napisala je uz niz fotografija na kojima pozira s najbližim prijateljicama.

Martina je za ovu posebnu prigodu odabrala kratku bijelu haljinu i visoke štikle, a kombinaciju je upotpunila bisernom ogrlicom, naušnicama i tiarom. Uz bazen su uživale uz šampanjac i ružičastu tortu, a slavlje je proteklo u veselom raspoloženju.

Podsjetimo, Martina i njezin zaručnik, influencer Ismael Hadžić (26), zaručili su se tijekom odmora na Baliju. Ismael je tada na društvenim mrežama podijelio video trenutka kada je kleknuo pred svoju djevojku te otkrio da je zaruke planirao mjesecima unaprijed.

„Ova cura (moja zaručnica!) je osoba koja cijeni, poštuje i voli. Zaslužili smo srca jedno drugog“, poručio je tada Ismael, dodavši kako je posebno naručio dijamantni prsten baš po njezinoj mjeri.

