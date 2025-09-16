Dua Lipa oduševila modne znalce: Jeste li vidjeli njenu haljinu o kojoj svi pričaju?

Dua Lipa (30) je oduševila publiku i modne znalce svojim glamuroznim izdanjem na večeri Harper’s Bazaar Icons u sklopu Fashion Weeka u New Yorku. Pjevačica je stigla u elegantnoj crnoj haljini s resama koja je savršeno naglasila njezinu figuru i ponovno potvrdila njezin status modne ikone.

Foto: Profimedia

Haljina bez rukava, s tankim asimetričnim naramenicama, u potpunosti je bila prekrivena resama koje su se spuštale u dugu suknju. Ispod nje nazirao se bež bodi koji je dodatno naglasio kontrast i dozu senzualnosti.

Cijeli look upotpunila je klasičnim crnim salonkama i raskošnim nakitom – dijamantnom ogrlicom u obliku zmije s crvenim detaljima, sjajnom narukvicom i prstenom.

Foto: Profimedia

Nastup na njujorškom tjednu mode još je jednom pokazao da Dua najbolje blista u crnom. Tijekom godina donijela je niz nezaboravnih izdanja u toj boji – od kreacija na turneji Radical Optimism, preko Rock and Roll Hall of Fame ceremonije, do Chanelove haljine s Met Gale 2025.

POGLEDAJTE VIDEO: Policija zapošljava: Bitno je da nije agresivan, ali ni bojažljiv i da hoće raditi... I da je pas