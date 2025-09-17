Poznati influencer razotkrio cijene ljetovanja u Hrvatskoj: Kad vidite cifru, past će vam mrak na oči

Influencer Sven Kranželić, poznatiji kao Svenky, na svom Instagramu podijelio je detaljan pregled troškova osmodnevnog ljetovanja na Jadranu za dvije osobe. Kako kaže, cilj mu je bio pokazati koliko realno košta jedno "obično" ljetovanje, bez luksuza, ali i bez odricanja.

Sven i njegova pratnja prvo su proveli tri dana na otoku Mljetu, gdje su za smještaj u apartmanu unutar Nacionalnog parka platili 460 eura. Ulaznice za park koštale su dodatnih 50 eura, a isto toliko dali su i za najam dva električna bicikla na pola dana – uz popust. Do tada je trošak iznosio 560 eura.

No, kako kaže, najveći troškovi nastaju kad se uključe svakodnevne stvari. U trgovini su za doručke potrošili oko 17 eura, a u restoranima i kafićima čak 251 euro. Sven je usputno spomenuo i nezgodu – slučajno je oštetio lavabo u apartmanu, pa su morali nadoknaditi štetu u iznosu od 66 eura. Ukupno, trošak boravka na Mljetu popeo se na 894 eura.

Nakon Mljeta, ljetovanje su nastavili na Korčuli, gdje su ostali četiri noći. Za smještaj su platili 340 eura, a odlučili su većinom kuhati sami, pa su u trgovinama potrošili 110 eura na namirnice. Na kave, sladolede i pekarske proizvode potrošili su još 19 eura. Trošak trajekta za dvije osobe i automobil iznosio je 62 eura, a putovanje od Zagreba do juga i natrag uključivalo je dvije cisterne goriva (oko 120 eura) i cestarinu od približno 50 eura.

Na kraju je ukupna cifra za osam dana ljetovanja na Mljetu i Korčuli iznosila 1.595 eura za dvije osobe. „Sva sreća pa tu cifru na kraju dijelim s dva“, našalio se Sven u opisu videa, koji je izazvao brojne reakcije njegovih pratitelja – i iznenađenje, i zgražanje.

Jedan pratitelj u nevjerici je komentirao trošak od 19 eura za sve dane na sladolede i cugu: „Kako!? Jedan sladoled dnevno?“, na što mu je Sven odgovorio: „Pojeo sam samo jedan sladoled na kugle, nije mi se svidio pa više nisam ni uzimao.“

U komentarima su mnogi počeli dijeliti i vlastita iskustva. Jedna pratiteljica napisala je: „Evo primjer – okolica Zadra, dvoje ljudi, 5 dana, 1600 eura. Hotel, hrana i prijevoz.“ Bilo je i onih koji su trošak smatrali pretjeranim: „Ovo je prestrašno. 1600 eura?!“, „Za taj novac odletiš do Azije i imaš još za dva tjedna trošenja“, „Znači jedna prosječna plaća za tjedan dana mora“, „153 eura dnevno? Neka, hvala.“

