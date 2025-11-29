Ovako živi prava elita: Fani Stipković pokazala kako izgleda njezin 'prosječni' dan u Dubaiju

Poznata hrvatska sportska novinarka i voditeljica Fani Stipković (43) ponovno je privukla pažnju javnosti, ovoga puta bajkovitim prizorima s odmora u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Svojim pratiteljima na društvenim mrežama otkrila je djelić atmosfere iz Dubaija, gdje uživa u suncu i romantičnim trenucima.

U svojoj najnovijoj objavi, Fani je podijelila niz fotografija koje prikazuju spektakularnu panoramu Dubaija, uključujući i pogled na poznati umjetni arhipelag Palm Jumeirah. U opisu fotografija, 43-godišnja novinarka kratko je i emotivno poručila: "Sunce na horizontu, Dubai u pozadini, pravo društvo kraj mene ", jasno aludirajući na svog supruga, legendarnog bivšeg nogometaša Fernanda Hierra, koji joj pravi društvo na ovom putovanju.

Par, koji inače živi u Madridu, izgleda sretnije nego ikad. Fani je za dnevnu varijantu odabrala ležernu, ali elegantnu kombinaciju traperica i bijele tunike, dok je večernje izlaske začinila sofisticiranim haljinama koje naglašavaju njezinu vitku liniju. Nije propustila ni priliku za trening, čime je još jednom potvrdila svoju posvećenost zdravom načinu života i fitnessu, što je vidljivo i na fotografijama s plaže.

Otkako je njihova veza postala javna 2022. godine, te nakon rođenja sina krajem 2023., Fani i Fernando uživaju u obiteljskom životu, a ovaj bijeg u toplije krajeve čini se kao savršen predah od svakodnevnih obaveza.

Obožavatelji su preplavili objavu pozitivnim reakcijama, ne štedeći komplimente na račun njezinog izgleda. "Izgledaš jako lijepo, volim te vidjeti toliko sretnu", samo je jedan od brojnih komentara.

