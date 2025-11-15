KAKO LI SE DOSJETIO /

Kad vidimo što se događa u ostatku svijeta onda Hrvatska stvarno izgleda kao nenormalno normalna zemlja. Evo recimo jel bi ste ikad prije mogli zamisliti da se Afrikanci sprdaju na račun Amerikanaca? Da, jer je Donald Trump svojom veličanstvenom narančastom glavom Ameriku doveo do toga da su zadnjih mjesec dana deseci milijuna Amerikanaca ostali bez hrane. Zbog blokade federalne vlade ukinuti su bonovi za hranu koje dobiva više od 40 milijuna građana a sad im se pridružilo i više od milijun Amerikanaca zaposlenih u državnim službama koji nisu dobili plaću.

Ovih dana se ipak očekuje dogovor i nastavak financiranja ali svaka pomoć Americi je i dalje dobrodošla. U međuvremenu, Kinezi… roštiljaju u svemiru. Da, reklo bi se da sirotim Amerikancima baš vade mast. Al ok nije da će im faliti Amerikanci su najpretilija nacija na svijetu. Naše debeljuce tamo izgledaju kao manekeni. Ali Trump se dosjetio kako smanjiti postotak debelih u Americi, tako da je debelima zabranio ulazak u Ameriku.

Drugim riječima, u američkom veleposlanstvu u Buzinu morat ćete stati na vagu pa ako vaga vrisne - nema vize. Dakle ja Amerike skoro neću vidjeti.